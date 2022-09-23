https://uz.sputniknews.ru/20220923/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-28468898.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-23T09:36+0500
2022-09-23T09:36+0500
2022-09-23T09:36+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды 23 сентября в узбекистане ташкент самарканд
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики прогноз погоды 23 сентября в узбекистане ташкент самарканд
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 30-35 градусов, ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.