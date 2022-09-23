https://uz.sputniknews.ru/20220923/video-kak-molodoy-uzbekistanets-spas-dvux-jenschin-iz-ognya-v-moskve-28492104.html

Видео: как молодой узбекистанец спас двух женщин из огня в Москве

Видео: как молодой узбекистанец спас двух женщин из огня в Москве

Что побудило уроженца Узбекистана Ойбека Ештемирова броситься в самый эпицентр огня, чтобы спасти людей, несмотря на опасность – в эксклюзивном интервью Sputnik.

2022-09-23T21:41+0500

2022-09-23T21:41+0500

2022-09-23T21:41+0500

видео

узбекистанец

москва

награждение

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Молодой узбекистанец Ойбек Ештемиров героически спас двух женщин из полыхающего дома.Ойбек родом из Гузарского района Кашкадарьинской области, а в столице России трудится монтажником светофоров. В Москву он переехал в декабре прошлого года.Возвращаясь с работы, он увидел, что горит многоэтажный жилой дом, и, не раздумывая, бросился на помощь. Юноша разбил окно соседней квартиры с разрешения хозяев и вытащил с полыхающего балкона девушку. Все это происходило на восьмом этаже. Затем он также помог выбраться из огня пожилой женщине, чья квартира располагалась этажом ниже. Несмотря на впечатляющую высоту, Ойбек забрался через балкон на седьмой этаж.На молниеносное решение узбекистанца броситься на помощь жертвам пожара повлияла личная драма. Несколько лет назад в его родном доме произошло возгорание. В тот момент там находилась его родная сестра и ее сын, племянник Ойбека. В результате пожара мальчик погиб. Поэтому, по словам Ештемирова, он сразу бросился на помощь.На этой неделе в Московском доме национальностей прошла церемония награждения Ештемирова, в которой приняли участие представители МЧС России, узбекских землячеств и диаспор Москвы, а также представители СМИ.За проявленную смелость и решимость при спасении людей уроженца Узбекистана удостоили благодарности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и награды ГУ МЧС России по городу Москве.История молодого героя из Узбекистана Ойбека Ештемирова – в нашем эксклюзивном видео.

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