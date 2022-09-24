https://uz.sputniknews.ru/20220924/28510292.html
Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото
Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото
Вчера стартовали референдумы о присоединении к России.
2022-09-24T21:00+0500
2022-09-24T21:00+0500
2022-09-24T21:00+0500
фото
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фото: как проходит референдум о присоединении к рф днр лнр запорожская херсонская область сколько продлиться провокации где проходит как проголосовать
фото: как проходит референдум о присоединении к рф днр лнр запорожская херсонская область сколько продлиться провокации где проходит как проголосовать
Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото
Вчера в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы. Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
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Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Женщины голосуют на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Женщины голосуют на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.
Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.
Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Студенты на избирательном участке во время голосования на референдуме.
Студенты на избирательном участке во время голосования на референдуме.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.
Участник добровольческого отряда голосует на референдуме.