Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото

Подписаться на

Вчера в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы. Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.