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Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото
Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото
Вчера стартовали референдумы о присоединении к России.
2022-09-24T21:00+0500
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фото: как проходит референдум о присоединении к рф днр лнр запорожская херсонская область сколько продлиться провокации где проходит как проголосовать
фото: как проходит референдум о присоединении к рф днр лнр запорожская херсонская область сколько продлиться провокации где проходит как проголосовать

Как проходит референдум о присоединении освобожденных территорий к РФ – фото

21:00 24.09.2022
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Вчера в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы. Голосование будет длиться пять дней, во вторник оно пройдет на избирательных участках, а в предшествующие дни в целях безопасности — на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
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Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе. - Sputnik Узбекистан
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Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Женщины голосуют на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

Женщины голосуют на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Женщины голосуют на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

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Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.

Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik
/
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Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.

Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik
/
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Участник добровольческого отряда на избирательном участке во время голосования на референдуме.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Женщины на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

© Sputnik / Перейти в фотобанк

Студенты на избирательном участке во время голосования на референдуме.

Студенты на избирательном участке во время голосования на референдуме. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik
/
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Студенты на избирательном участке во время голосования на референдуме.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Женщина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве.

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Участник добровольческого отряда голосует на референдуме.

Участник добровольческого отряда голосует на референдуме. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik
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Участник добровольческого отряда голосует на референдуме.

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