Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20220924/skonchalsya-zaslujennyy-artist-uzbekistana-ravshan-namozov-28499197.html
Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов
Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов
О смерти певца сообщает Министерство культуры.
2022-09-24T11:45+0500
2022-09-24T11:45+0500
культура
артист
узбекистан
певец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/18/28499252_0:10:576:334_1920x0_80_0_0_753a58e423f4584124c5a177c98ea0a9.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В возрасте 61 года скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. Причины, по которым певец и композитор ушел из жизни, не уточняются.Намозов родился 10 июля 1961 года в Сурхандарьинской области. В 1985 году завоевал Гран-при на "Фестивале молодежи" в Германии, в 1989 году — на конкурсе "Голос Азии" в Алматы.Сольную карьеру начал в 1991 году, в 1993 получил звание “Заслуженный артист Узбекистана”.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/18/28499252_0:0:576:432_1920x0_80_0_0_41c4b0ac8147e353dd835d83f19927e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
равшан намозов умер кто это певец причина смерти министерство культуры культура узбекистана ташкент новости новость
равшан намозов умер кто это певец причина смерти министерство культуры культура узбекистана ташкент новости новость

Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов

11:45 24.09.2022
© Министерство культуры Республики УзбекистанРавшан Намозов
Равшан Намозов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2022
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
О смерти певца сообщает Министерство культуры. Причина не уточняется.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В возрасте 61 года скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Причины, по которым певец и композитор ушел из жизни, не уточняются.
Намозов родился 10 июля 1961 года в Сурхандарьинской области. В 1985 году завоевал Гран-при на "Фестивале молодежи" в Германии, в 1989 году — на конкурсе "Голос Азии" в Алматы.
Сольную карьеру начал в 1991 году, в 1993 получил звание “Заслуженный артист Узбекистана”.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0