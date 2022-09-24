https://uz.sputniknews.ru/20220924/skonchalsya-zaslujennyy-artist-uzbekistana-ravshan-namozov-28499197.html
Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов
Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов
О смерти певца сообщает Министерство культуры.
2022-09-24T11:45+0500
2022-09-24T11:45+0500
2022-09-24T11:45+0500
культура
артист
узбекистан
певец
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В возрасте 61 года скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. Причины, по которым певец и композитор ушел из жизни, не уточняются.Намозов родился 10 июля 1961 года в Сурхандарьинской области. В 1985 году завоевал Гран-при на "Фестивале молодежи" в Германии, в 1989 году — на конкурсе "Голос Азии" в Алматы.Сольную карьеру начал в 1991 году, в 1993 получил звание “Заслуженный артист Узбекистана”.
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равшан намозов умер кто это певец причина смерти министерство культуры культура узбекистана ташкент новости новость
равшан намозов умер кто это певец причина смерти министерство культуры культура узбекистана ташкент новости новость
Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов
О смерти певца сообщает Министерство культуры. Причина не уточняется.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
В возрасте 61 года скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов, сообщает пресс-служба
Министерства культуры республики.
Причины, по которым певец и композитор ушел из жизни, не уточняются.
Намозов родился 10 июля 1961 года в Сурхандарьинской области. В 1985 году завоевал Гран-при на "Фестивале молодежи" в Германии, в 1989 году — на конкурсе "Голос Азии" в Алматы.
Сольную карьеру начал в 1991 году, в 1993 получил звание “Заслуженный артист Узбекистана”.