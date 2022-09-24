https://uz.sputniknews.ru/20220924/skonchalsya-zaslujennyy-artist-uzbekistana-ravshan-namozov-28499197.html

Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов

Скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов

О смерти певца сообщает Министерство культуры.

2022-09-24T11:45+0500

2022-09-24T11:45+0500

2022-09-24T11:45+0500

культура

артист

узбекистан

певец

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. В возрасте 61 года скончался заслуженный артист Узбекистана Равшан Намозов, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. Причины, по которым певец и композитор ушел из жизни, не уточняются.Намозов родился 10 июля 1961 года в Сурхандарьинской области. В 1985 году завоевал Гран-при на "Фестивале молодежи" в Германии, в 1989 году — на конкурсе "Голос Азии" в Алматы.Сольную карьеру начал в 1991 году, в 1993 получил звание “Заслуженный артист Узбекистана”.

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