Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220924/venskaya-klassika-retsept-nastoyaschego-shtrudelya-23147043.html
Венская классика: рецепт настоящего штруделя
Венская классика: рецепт настоящего штруделя
Выходные - лучшее время попробовать что-то новое и побаловать домашних. Делимся рецептом настоящего австрийского штруделя на тесте "фило".
2022-09-24T08:00+0500
2022-09-24T08:00+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23144458_0:95:960:635_1920x0_80_0_0_1ea84e0f02e5528af0e158023543b0ad.jpg
Истинный штрудель готовят на тонком тесте. В идеале его толщина должна составлять около 3 мм. Такое тесто называется "фило", придумали его в Греции: название теста с греческого переводится как "лист".Приготовить настоящий австрийский штрудель проще простого, если следовать рецепту.Готовим тестоИнгредиенты, которые нам понадобятся:Как замешивать тесто:Готовим начинкуНам понадобятся:Этапы приготовления:Штрудель почти готовПриятного аппетита!
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23144458_3:0:850:635_1920x0_80_0_0_d05a5919b844bf5e3e62c945d3e5d89b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рецепт штрудель как приготовить венский классическая легкий и быстрый рецепт выпечка с яблоками пошаговый тесто фило как сделать как испечь австрийский пироги
рецепт штрудель как приготовить венский классическая легкий и быстрый рецепт выпечка с яблоками пошаговый тесто фило как сделать как испечь австрийский пироги

Венская классика: рецепт настоящего штруделя

08:00 24.09.2022
© pixabay.com/putiru1Штрудель
Штрудель - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2022
© pixabay.com/putiru1
Подписаться на
НовостиTelegram
Выходные — лучшее время попробовать что-то новое и побаловать домашних. Делимся рецептом настоящего австрийского штруделя на тесте "фило".
Истинный штрудель готовят на тонком тесте. В идеале его толщина должна составлять около 3 мм. Такое тесто называется "фило", придумали его в Греции: название теста с греческого переводится как "лист".
Приготовить настоящий австрийский штрудель проще простого, если следовать рецепту.

Готовим тесто

Ингредиенты, которые нам понадобятся:
просеянная мука — 3 ст.;
вода — 200 мл;
яичные желтки — 3 шт.;
подсолнечное масло — 2 ст. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
9%-ный уксус — ч. л.
Как замешивать тесто:
1.
Растворяем соль и уксус в теплой воде.
2.
Добавляем яичные желтки.
3.
Берем отдельную миску, насыпаем туда муку и делаем в ней небольшое углубление.
4.
В углубление выливаем массу с желтками.
5.
Замешиваем тесто ложкой, добавляем масло и замешиваем уже руками.
6.
Отбиваем тесто о стол 50 раз, чтобы оно стало плотным, но эластичным.
7.
Заворачиваем готовое тесто в пищевую пленку и оставляем нас час в помещении с комнатной температурой.

Готовим начинку

Нам понадобятся:
яблоки — 1 кг;
сахар — 2 ст. л.;
корица — 20 г;
орехи — 150 г;
панировочные сухари — 3 ст. л.;
сливочное масло — 40 г;
яйцо куриное — 1 шт.;
сок лимона — для сбрызгивания.
Этапы приготовления:
1.
Измельчить орехи.
2.
Нарезать яблоки кубиками, сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели.
3.
Растопить сливочное масло на сковороде.
4.
Поджарить на нем яблоки, следом добавить орехи, сахар и корицу.

Штрудель почти готов

1.
Разогреваем духовку до 180 градусов.
2.
Раскатываем тесто, присыпаем его сухарями за пару сантиметров от края.
3.
Выкладываем начинку и скатываем пласт теста рулетом.
4.
На верхнем слое теста делаем небольшие надрезы.
5.
Смазываем штрудель взбитым яйцом.
6.
Отправляем штрудель в духовку на полчаса до румяности.
Приятного аппетита!
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0