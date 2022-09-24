https://uz.sputniknews.ru/20220924/video-batyuk-rasskazal-zachem-ssha-na-samom-dele-reforma-sovbeza-oon---28509392.html
Видео: Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН
Видео: Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН
В Нью-Йорке стартовала 77-я Генеральная ассамблея ООН.
2022-09-24T19:07+0500
2022-09-24T19:07+0500
2022-09-24T19:07+0500
видео
сша
реформа
совбез оон
мнение эксперта
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Сформированная ещё после Второй мировой международная организация очевидно не справляется с современными вызовами и требует реформирования, рассказал в интервью "Sputnik на русском" американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Кого США хотят протолкнуть в Совбез ООН? Какие страны действительно достойны стать его членами? Почему США срывают взаимодействие по вопросом ядерного оружия с Россией? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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видео зачем сша на самом деле реформа совбеза оон совбез генеральная ассамблея сша байден вашингтон европа ес россия москва украина киев конфликт отношения холодная война новости новость мнение эксперта
видео зачем сша на самом деле реформа совбеза оон совбез генеральная ассамблея сша байден вашингтон европа ес россия москва украина киев конфликт отношения холодная война новости новость мнение эксперта
Видео: Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН
В Нью-Йорке 20 сентября стартовала 77-я Генеральная ассамблея ООН, которая проходит на фоне сильнейшего со времен Холодной войны мирового противостояния.
Сформированная ещё после Второй мировой международная организация очевидно не справляется с современными вызовами и требует реформирования, рассказал в интервью "Sputnik на русском" американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Во времена Холодной войны с 1945 по 1990 годы европейцы были куда более самостоятельными и независимыми в принятии внешнеполитических решений. Они могли отвергнуть категорические требования Вашингтона. Однако сейчас, такое чувство, что европейские лидеры готовы выполнять любое желание заокеанского партнера, а не обращать внимание на собственных избирателей", - считает эксперт.
Кого США хотят протолкнуть в Совбез ООН? Какие страны действительно достойны стать его членами? Почему США срывают взаимодействие по вопросом ядерного оружия с Россией? Обо всем этом смотрите в видео
Sputnik.