https://uz.sputniknews.ru/20220924/video-batyuk-rasskazal-zachem-ssha-na-samom-dele-reforma-sovbeza-oon---28509392.html

Видео: Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН

Видео: Батюк рассказал, зачем США на самом деле реформа Совбеза ООН

В Нью-Йорке стартовала 77-я Генеральная ассамблея ООН.

2022-09-24T19:07+0500

2022-09-24T19:07+0500

2022-09-24T19:07+0500

видео

сша

реформа

совбез оон

мнение эксперта

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Сформированная ещё после Второй мировой международная организация очевидно не справляется с современными вызовами и требует реформирования, рассказал в интервью "Sputnik на русском" американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Кого США хотят протолкнуть в Совбез ООН? Какие страны действительно достойны стать его членами? Почему США срывают взаимодействие по вопросом ядерного оружия с Россией? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.

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