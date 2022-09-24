https://uz.sputniknews.ru/20220924/video-skachko-rasskazal-pochemu-referendumy-na-donbasse-tak-strashny-dlya-zapada-28506224.html
Видео: Скачко рассказал, почему референдумы на Донбассе так страшны для Запада
Видео: Скачко рассказал, почему референдумы на Донбассе так страшны для Запада
На освобожденных территориях стартовали референдумы.
2022-09-24T20:29+0500
2022-09-24T20:29+0500
2022-09-24T20:29+0500
видео
мнение эксперта
донбасс
референдум
запад
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Референдумы – долгожданное событие для жителей этих регионов, которое означает, что Россия здесь навсегда и обеспечит их безопасность, рассказал в интервью "Sputnik на русском" украинский журналист Владимир Скачко.Как на волеизъявление народа отреагируют Украина и Запад? Что воссоединение с этими территориями значит для России? Почему для Запада так важно очернить референдумы? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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видео почему референдумы на донбассе так страшны для запада украинский журналист мнение эксперта донбасс запад референдум россия украина новости новость политика
Видео: Скачко рассказал, почему референдумы на Донбассе так страшны для Запада
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о присоединении к России.
Референдумы – долгожданное событие для жителей этих регионов, которое означает, что Россия здесь навсегда и обеспечит их безопасность, рассказал в интервью "Sputnik на русском" украинский журналист Владимир Скачко.
"Запад никак не мог себе представить то, что делает сейчас Россия. А Россия защищает русских. Политика двойных стандартов. Демократией является только то, что называет Запад. А демократия в исполнении русских – это уже не то. А разницы-то никакой", - считает эксперт.
Как на волеизъявление народа отреагируют Украина и Запад? Что воссоединение с этими территориями значит для России? Почему для Запада так важно очернить референдумы? Обо всем этом смотрите в видео
Sputnik.