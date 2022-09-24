https://uz.sputniknews.ru/20220924/video-skachko-rasskazal-pochemu-referendumy-na-donbasse-tak-strashny-dlya-zapada-28506224.html

Видео: Скачко рассказал, почему референдумы на Донбассе так страшны для Запада

Видео: Скачко рассказал, почему референдумы на Донбассе так страшны для Запада

На освобожденных территориях стартовали референдумы.

2022-09-24T20:29+0500

2022-09-24T20:29+0500

2022-09-24T20:29+0500

видео

мнение эксперта

донбасс

референдум

запад

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Референдумы – долгожданное событие для жителей этих регионов, которое означает, что Россия здесь навсегда и обеспечит их безопасность, рассказал в интервью "Sputnik на русском" украинский журналист Владимир Скачко.Как на волеизъявление народа отреагируют Украина и Запад? Что воссоединение с этими территориями значит для России? Почему для Запада так важно очернить референдумы? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.

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