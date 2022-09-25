Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков

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Обломки девяти кораблей, датируемых XVII и XVIII веками, были обнаружены на берегу Луары – самой длинной реки во Франции. Среди находок баржи с плоским дном, характерные для грузовых судов того времени. В них перевозили разное сырье, соль или вино.