https://uz.sputniknews.ru/20220925/28528032.html
Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков
Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков
Обломки кораблей датируются XVII и XVIII веками.
2022-09-25T20:00+0500
2022-09-25T20:00+0500
2022-09-25T20:00+0500
фото
франция
археологические раскопки
корабли
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фото французские археологи обнаружили затонувшие корабли xvii и xviii веков франция луар археологические раскопки исследование археология новость новости культура история
фото французские археологи обнаружили затонувшие корабли xvii и xviii веков франция луар археологические раскопки исследование археология новость новости культура история
Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков
Обломки девяти кораблей, датируемых XVII и XVIII веками, были обнаружены на берегу Луары – самой длинной реки во Франции. Среди находок баржи с плоским дном, характерные для грузовых судов того времени. В них перевозили разное сырье, соль или вино.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Археолог из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучает обломки.
Археолог из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучает обломки.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Раскопки проходили недалеко от коммуны Ансени.
Раскопки проходили недалеко от коммуны Ансени.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
В них приняли участие 33 ученых.
В них приняли участие 33 ученых.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Бирка с надписью "копать" на остатках средневекового рыбного судна.
Бирка с надписью "копать" на остатках средневекового рыбного судна.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Бюджет данного археологического проекта составил 1,6 млн евро.
Бюджет данного археологического проекта составил 1,6 млн евро.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Обломки на небольшом пространстве свидетельствует об интенсивной деятельности на этом участке реки.
Обломки на небольшом пространстве свидетельствует об интенсивной деятельности на этом участке реки.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Находки археологов в отличном состоянии.
Находки археологов в отличном состоянии.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis
Специалисты детально изучают найденные обломки кораблей.
Специалисты детально изучают найденные обломки кораблей.