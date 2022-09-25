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Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков
Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков
Обломки кораблей датируются XVII и XVIII веками.
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фото
франция
археологические раскопки
корабли
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фото французские археологи обнаружили затонувшие корабли xvii и xviii веков франция луар археологические раскопки исследование археология новость новости культура история
фото французские археологи обнаружили затонувшие корабли xvii и xviii веков франция луар археологические раскопки исследование археология новость новости культура история

Французские археологи обнаружили затонувшие корабли XVII и XVIII веков

20:00 25.09.2022
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Обломки девяти кораблей, датируемых XVII и XVIII веками, были обнаружены на берегу Луары – самой длинной реки во Франции. Среди находок баржи с плоским дном, характерные для грузовых судов того времени. В них перевозили разное сырье, соль или вино.
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Археолог из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучает обломки.

Археолог из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучает обломки. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Археолог из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучает обломки.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Раскопки проходили недалеко от коммуны Ансени.

Раскопки проходили недалеко от коммуны Ансени. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Раскопки проходили недалеко от коммуны Ансени.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

В них приняли участие 33 ученых.

В них приняли участие 33 ученых. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

В них приняли участие 33 ученых.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Бирка с надписью "копать" на остатках средневекового рыбного судна.

Бирка с надписью &quot;копать&quot; на остатках средневекового рыбного судна. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Бирка с надписью "копать" на остатках средневекового рыбного судна.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Бюджет данного археологического проекта составил 1,6 млн евро.

Бюджет данного археологического проекта составил 1,6 млн евро. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Бюджет данного археологического проекта составил 1,6 млн евро.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Обломки на небольшом пространстве свидетельствует об интенсивной деятельности на этом участке реки.

Обломки на небольшом пространстве свидетельствует об интенсивной деятельности на этом участке реки. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Обломки на небольшом пространстве свидетельствует об интенсивной деятельности на этом участке реки.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Находки археологов в отличном состоянии.

Находки археологов в отличном состоянии. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Находки археологов в отличном состоянии.

© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Специалисты детально изучают найденные обломки кораблей.

Специалисты детально изучают найденные обломки кораблей. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2022 / Sebastien Salom-Gomis

Специалисты детально изучают найденные обломки кораблей.

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