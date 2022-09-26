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Ледяное состязание в пустыне: Ice Warrior Challenge в Дубае - фото
Ледяное состязание в пустыне: Ice Warrior Challenge в Дубае - фото
В Дубае в 13-й раз прошел снежный забег - Ice Warrior Challenge в горнолыжном комплексе Ski Dubai. Эта гонка на выносливость при отрицательной температуре стала одной из достопримечательностей тропической страны.
2022-09-26T22:00+0500
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фото соревнование дубай оаэ ice warrior challenge полоса препятствий
фото соревнование дубай оаэ ice warrior challenge полоса препятствий

Ледяное состязание в пустыне: Ice Warrior Challenge в Дубае - фото

22:00 26.09.2022
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В Дубае в 13-й раз прошел снежный забег - Ice Warrior Challenge в горнолыжном комплексе Ski Dubai. Эта гонка на выносливость при отрицательной температуре стала одной из достопримечательностей тропической страны.
© AP Photo / Kamran Jebreili

Участники Ice Warrior Challenge должны на время преодолеть полосу препятствий.

Участники Ice Warrior Challenge должны на время преодолеть полосу препятствий. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Участники Ice Warrior Challenge должны на время преодолеть полосу препятствий.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Среди испытаний - отвесные стены, ледяные бассейны, крутые спуски.

Среди испытаний - отвесные стены, ледяные бассейны, крутые спуски. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Среди испытаний - отвесные стены, ледяные бассейны, крутые спуски.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Особенность гонки в том, что проходит она хоть и в жарких Арабских Эмиратах, но при отрицательной температуре, искусственно созданной в горнолыжном комплексе.

Особенность гонки в том, что проходит она хоть и в жарких Арабских Эмиратах, но при отрицательной температуре, искусственно созданной в горнолыжном комплексе. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Особенность гонки в том, что проходит она хоть и в жарких Арабских Эмиратах, но при отрицательной температуре, искусственно созданной в горнолыжном комплексе.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Ледяное состязание проходит в Дубае уже в 13-й раз.

Ледяное состязание проходит в Дубае уже в 13-й раз. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Ледяное состязание проходит в Дубае уже в 13-й раз.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Участвовать в соревновании могли люди от 15 до 60 лет.

Участвовать в соревновании могли люди от 15 до 60 лет. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Участвовать в соревновании могли люди от 15 до 60 лет.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Всех участников делили на группы и подгруппы.

Всех участников делили на группы и подгруппы. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Всех участников делили на группы и подгруппы.

© AP Photo / Kamran Jebreili

С прошлого года в состязаниях появились категории "Только женщины" и "Элита" для тренированных участников, способных преодолеть трассу меньше чем за 25 минут.

С прошлого года в состязаниях появились категории &quot;Только женщины&quot; и &quot;Элита&quot; для тренированных участников, способных преодолеть трассу меньше чем за 25 минут. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

С прошлого года в состязаниях появились категории "Только женщины" и "Элита" для тренированных участников, способных преодолеть трассу меньше чем за 25 минут.

© AP Photo / Kamran Jebreili

Участники гонки после окончания соревнований.

Участники гонки после окончания соревнований. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / Kamran Jebreili

Участники гонки после окончания соревнований.

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