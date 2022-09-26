https://uz.sputniknews.ru/20220926/28551697.html
Ледяное состязание в пустыне: Ice Warrior Challenge в Дубае - фото
Ледяное состязание в пустыне: Ice Warrior Challenge в Дубае - фото
В Дубае в 13-й раз прошел снежный забег - Ice Warrior Challenge в горнолыжном комплексе Ski Dubai. Эта гонка на выносливость при отрицательной температуре стала одной из достопримечательностей тропической страны.
2022-09-26T22:00+0500
2022-09-26T22:00+0500
2022-09-26T22:00+0500
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фото соревнование дубай оаэ ice warrior challenge полоса препятствий
фото соревнование дубай оаэ ice warrior challenge полоса препятствий
Ледяное состязание в пустыне: Ice Warrior Challenge в Дубае - фото
В Дубае в 13-й раз прошел снежный забег - Ice Warrior Challenge в горнолыжном комплексе Ski Dubai. Эта гонка на выносливость при отрицательной температуре стала одной из достопримечательностей тропической страны.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Участники Ice Warrior Challenge должны на время преодолеть полосу препятствий.
Участники Ice Warrior Challenge должны на время преодолеть полосу препятствий.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Среди испытаний - отвесные стены, ледяные бассейны, крутые спуски.
Среди испытаний - отвесные стены, ледяные бассейны, крутые спуски.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Особенность гонки в том, что проходит она хоть и в жарких Арабских Эмиратах, но при отрицательной температуре, искусственно созданной в горнолыжном комплексе.
Особенность гонки в том, что проходит она хоть и в жарких Арабских Эмиратах, но при отрицательной температуре, искусственно созданной в горнолыжном комплексе.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Ледяное состязание проходит в Дубае уже в 13-й раз.
Ледяное состязание проходит в Дубае уже в 13-й раз.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Участвовать в соревновании могли люди от 15 до 60 лет.
Участвовать в соревновании могли люди от 15 до 60 лет.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Всех участников делили на группы и подгруппы.
Всех участников делили на группы и подгруппы.
© AP Photo / Kamran Jebreili
С прошлого года в состязаниях появились категории "Только женщины" и "Элита" для тренированных участников, способных преодолеть трассу меньше чем за 25 минут.
С прошлого года в состязаниях появились категории "Только женщины" и "Элита" для тренированных участников, способных преодолеть трассу меньше чем за 25 минут.
© AP Photo / Kamran Jebreili
Участники гонки после окончания соревнований.
Участники гонки после окончания соревнований.