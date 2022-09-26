https://uz.sputniknews.ru/20220926/glavy-razvedok-stran-sng-vstretyatsya-v-moskve-28550830.html

Главы разведок стран СНГ встретятся в Москве

Главы разведок стран СНГ встретятся в Москве

В ежегодном заседании примут участие представители восьми стран.

2022-09-26T17:22+0500

2022-09-26T17:22+0500

2022-09-26T17:22+0500

россия

совещание

разведка

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ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Руководители органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ соберутся в Москве 30 сентября на восемнадцатое совещание по вопросам разведдеятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР России.В ежегодном мероприятии примут участие делегации восьми стран СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.Как сообщается в пресс-релизе, встречу откроет директор СВР России Сергей Нарышкин, он зачитает обращение Владимира Путина к участникам совещания.

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