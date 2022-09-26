https://uz.sputniknews.ru/20220926/na-territorii-pamyatnika-suyurlitepa-nashli-tsennye-istoricheskie-artefakty-28545299.html

На территории памятника Суюрлитепа нашли ценные исторические артефакты

На территории памятника Суюрлитепа нашли ценные исторические артефакты

В результате археологических раскопок на территории древнего памятника специалисты обнаружили множество предметов быта периодов тюркского ханства, династий саманидов, караханидов и монголов.

2022-09-26T13:33+0500

2022-09-26T13:33+0500

2022-09-26T13:59+0500

культура

археологические раскопки

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. На территории древнего памятника Суюрлитепа в Ахангаранском районе Ташкентской области археологи нашли множество ценных исторических артефактов, сообщает ИА "Дунё".Суюрлитепа находится на левом берегу реки Ахангаран у северного подножья Курамских гор. Здесь расположены остатки монументальной постройки раннего средневековья.Археологические раскопки памятника проводят специалисты Национального центра археологии и Института истории Академии наук Узбекистана. В результате раскопок ученые обнаружили множество предметов: монеты, глазурированные и неглазурированные керамические изделия, наконечники стрел, стеклянные сосуды, украшения и другие артефакты периода тюркского ханства, династий саманидов, караханидов и монголов.Ученые обнаружили на территории памятника пять хозяйственных построек, где нашли 20 видов стеклянных предметов – тарелок, ваз, мисок, сосудов для курения. В одном из курганов также оказались уникальные плиты саманидского периода.По словам археологов, крыша здания, вероятно, была арочной, а в юго-восточной части памятника видны следы разветвленных многоярусных каналов. Возможно, здесь в прошлом были разбиты сады.Читайте также: В Самарканде начала работу международная школа археологии

ташкентская область

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ташкентская область ахангаранкий район памятник суюрлитепа находки артефакты керамические изделия украшения стекло сосуды