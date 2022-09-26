https://uz.sputniknews.ru/20220926/na-territorii-pamyatnika-suyurlitepa-nashli-tsennye-istoricheskie-artefakty-28545299.html
На территории памятника Суюрлитепа нашли ценные исторические артефакты
На территории памятника Суюрлитепа нашли ценные исторические артефакты
В результате археологических раскопок на территории древнего памятника специалисты обнаружили множество предметов быта периодов тюркского ханства, династий саманидов, караханидов и монголов.
2022-09-26T13:33+0500
2022-09-26T13:33+0500
2022-09-26T13:59+0500
культура
археологические раскопки
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. На территории древнего памятника Суюрлитепа в Ахангаранском районе Ташкентской области археологи нашли множество ценных исторических артефактов, сообщает ИА "Дунё".Суюрлитепа находится на левом берегу реки Ахангаран у северного подножья Курамских гор. Здесь расположены остатки монументальной постройки раннего средневековья.Археологические раскопки памятника проводят специалисты Национального центра археологии и Института истории Академии наук Узбекистана. В результате раскопок ученые обнаружили множество предметов: монеты, глазурированные и неглазурированные керамические изделия, наконечники стрел, стеклянные сосуды, украшения и другие артефакты периода тюркского ханства, династий саманидов, караханидов и монголов.Ученые обнаружили на территории памятника пять хозяйственных построек, где нашли 20 видов стеклянных предметов – тарелок, ваз, мисок, сосудов для курения. В одном из курганов также оказались уникальные плиты саманидского периода.По словам археологов, крыша здания, вероятно, была арочной, а в юго-восточной части памятника видны следы разветвленных многоярусных каналов. Возможно, здесь в прошлом были разбиты сады.Читайте также: В Самарканде начала работу международная школа археологии
ташкентская область
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ташкентская область ахангаранкий район памятник суюрлитепа находки артефакты керамические изделия украшения стекло сосуды
ташкентская область ахангаранкий район памятник суюрлитепа находки артефакты керамические изделия украшения стекло сосуды
На территории памятника Суюрлитепа нашли ценные исторические артефакты
13:33 26.09.2022 (обновлено: 13:59 26.09.2022)
В результате археологических раскопок на территории древнего памятника специалисты обнаружили множество предметов быта периодов тюркского ханства, династий саманидов, караханидов и монголов.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik.
На территории древнего памятника Суюрлитепа в Ахангаранском районе Ташкентской области археологи нашли множество ценных исторических артефактов, сообщает ИА "Дунё"
.
Суюрлитепа находится на левом берегу реки Ахангаран у северного подножья Курамских гор. Здесь расположены остатки монументальной постройки раннего средневековья.
Археологические раскопки памятника проводят специалисты Национального центра археологии и Института истории Академии наук Узбекистана. В результате раскопок ученые обнаружили множество предметов: монеты, глазурированные и неглазурированные керамические изделия, наконечники стрел, стеклянные сосуды, украшения и другие артефакты периода тюркского ханства, династий саманидов, караханидов и монголов.
Ученые обнаружили на территории памятника пять хозяйственных построек, где нашли 20 видов стеклянных предметов – тарелок, ваз, мисок, сосудов для курения. В одном из курганов также оказались уникальные плиты саманидского периода.
По словам археологов, крыша здания, вероятно, была арочной, а в юго-восточной части памятника видны следы разветвленных многоярусных каналов. Возможно, здесь в прошлом были разбиты сады.