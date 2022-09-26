https://uz.sputniknews.ru/20220926/uzbekistanets-zavoeval-bronzu-na-konnom-turnire-v-moskve-28551562.html

Узбекистанец завоевал "бронзу" на конном турнире в Москве

Узбекистанец завоевал "бронзу" на конном турнире в Москве

Наездник из Узбекистана сохранил лидерство в рейтинге международного Кубка.

2022-09-26T17:59+0500

2022-09-26T17:59+0500

2022-09-26T17:59+0500

спорт

конный спорт

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рейтинг

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Наездник из Узбекистана Бекзод Курбанов на лошади по кличке "Маттса" завоевал бронзовую медаль 10-го этапа Кубка "Maxima Masters Eurasia", сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Первое и второе места завоевали россияне Михаил Сафронов и Анастасия Щербакова. Еще один узбекистанец, Нуржан Туякбаев, вошел в пятерку лидеров.Кубок "Maxima Masters Eurasia" – это внутренняя серия турниров Евразийской Лиги, в которую входят все страны Евразийской ассоциации. В одиннадцати этапах, проводимых в разных странах, спортсмены набирают баллы. Спортсмены с наибольшим количеством баллов примут участие в финале Куба, который пройдет 6-9 октября.По итогам десяти туров лидерами по количеству баллов являются узбекистанцы Бекзод Курбанов и Нуржан Туякбаев (82 и 71 балл соответственно).Читайте также: В Бухаре прошел Кубок областей по курашу

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