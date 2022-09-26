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https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-ferganskuyu-dolinu-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-28537667.html
В Ферганскую долину пустят дополнительный поезд
В Ферганскую долину пустят дополнительный поезд
Маршрут еще одного поезда из Андижана продлят до Ургенча
2022-09-26T10:10+0500
2022-09-26T10:31+0500
общество
поезд
андижан
бухара
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Дополнительный пассажирский поезд свяжет Ферганскую долину с остальной частью республики. Компания "Узбекистон темир йуллари" запускает рейс "Андижан-Хива-Андижан", сообщает пресс-служба компании.Поезд будет отправляться из Андижана в Хиву по средам начиная с 28 сентября. Обратно из Хивы в Андижан поезд будет выезжать по четвергам.Кроме того, маршрут поезда "Андижан-Бухара" с 29 сентября продлят до Ургенча. Пассажирский состав будет выезжать из Андижана в Ургенч еженедельно по четвергам, из Ургенча в Андижан – по пятницам.Напомним, ранее на видеоселекторном совещании по вопросу развития туризма президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить количество пассажирский рейсов в Ферганскую долину и активнее развивать внутренний туризм.Читайте также: В Узбекистане запустили поезд по маршруту "Ташкент — Чирчик — Ходжикент" – фото
андижан
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ферганская долина андижан бухара ургенч поезд новый маршрут продлен расписание по каким дням
ферганская долина андижан бухара ургенч поезд новый маршрут продлен расписание по каким дням

В Ферганскую долину пустят дополнительный поезд

10:10 26.09.2022 (обновлено: 10:31 26.09.2022)
© Фото: АО O‘ztemiryo‘lyo‘lovchiПассажирский поезд по маршруту "Кунград – Наманган – Андижан – Кунград"
Пассажирский поезд по маршруту Кунград – Наманган – Андижан – Кунград - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2022
© Фото: АО O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi
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Маршрут еще одного поезда из Андижана продлят до Ургенча.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Дополнительный пассажирский поезд свяжет Ферганскую долину с остальной частью республики. Компания "Узбекистон темир йуллари" запускает рейс "Андижан-Хива-Андижан", сообщает пресс-служба компании.
Поезд будет отправляться из Андижана в Хиву по средам начиная с 28 сентября. Обратно из Хивы в Андижан поезд будет выезжать по четвергам.
Кроме того, маршрут поезда "Андижан-Бухара" с 29 сентября продлят до Ургенча. Пассажирский состав будет выезжать из Андижана в Ургенч еженедельно по четвергам, из Ургенча в Андижан – по пятницам.
Напомним, ранее на видеоселекторном совещании по вопросу развития туризма президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить количество пассажирский рейсов в Ферганскую долину и активнее развивать внутренний туризм.
Читайте также: В Узбекистане запустили поезд по маршруту "Ташкент — Чирчик — Ходжикент" – фото
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