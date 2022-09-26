https://uz.sputniknews.ru/20220926/v-ferganskuyu-dolinu-pustyat-dopolnitelnyy-poezd-28537667.html

В Ферганскую долину пустят дополнительный поезд

В Ферганскую долину пустят дополнительный поезд

Маршрут еще одного поезда из Андижана продлят до Ургенча

2022-09-26T10:10+0500

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общество

поезд

андижан

бухара

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Дополнительный пассажирский поезд свяжет Ферганскую долину с остальной частью республики. Компания "Узбекистон темир йуллари" запускает рейс "Андижан-Хива-Андижан", сообщает пресс-служба компании.Поезд будет отправляться из Андижана в Хиву по средам начиная с 28 сентября. Обратно из Хивы в Андижан поезд будет выезжать по четвергам.Кроме того, маршрут поезда "Андижан-Бухара" с 29 сентября продлят до Ургенча. Пассажирский состав будет выезжать из Андижана в Ургенч еженедельно по четвергам, из Ургенча в Андижан – по пятницам.Напомним, ранее на видеоселекторном совещании по вопросу развития туризма президент Шавкат Мирзиёев поручил увеличить количество пассажирский рейсов в Ферганскую долину и активнее развивать внутренний туризм.Читайте также: В Узбекистане запустили поезд по маршруту "Ташкент — Чирчик — Ходжикент" – фото

андижан

бухара

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ферганская долина андижан бухара ургенч поезд новый маршрут продлен расписание по каким дням