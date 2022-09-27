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Фото: Всемирный день туризма - самые красивые локации Узбекистана
Фото: Всемирный день туризма - самые красивые локации Узбекистана
27 сентября считается Всемирным днем туризма. По случаю праздника Sputnik делится самыми необычными туристическими локациями Узбекистана.
2022-09-27T22:00+0500
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фото
туризм
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной страной для туристов. И если какие-то достопримечательности широко известны всем - например, площадь Регистан в Самарканде или Телебашня в Ташкенте, - то некоторые районы страны остаются без внимания туристов, причем совершенно незаслуженно.Sputnik делится подборкой самых необычных мест по версии блога "Локации uzb".
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локации узбекистан необычные туризм маршруты куда поехать в узбекистане недалеко от ташкента ташкентская область ташобласть озеро урунгач джизак самарканд
локации узбекистан необычные туризм маршруты куда поехать в узбекистане недалеко от ташкента ташкентская область ташобласть озеро урунгач джизак самарканд

Фото: Всемирный день туризма - самые красивые локации Узбекистана

22:00 27.09.2022
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27 сентября считается Всемирным днем туризма. По случаю праздника Sputnik делится самыми необычными туристическими локациями Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной страной для туристов. И если какие-то достопримечательности широко известны всем - например, площадь Регистан в Самарканде или Телебашня в Ташкенте, - то некоторые районы страны остаются без внимания туристов, причем совершенно незаслуженно.
Sputnik делится подборкой самых необычных мест по версии блога "Локации uzb".
© Локации uzb

Ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде. Памятник средневековой архитектуры, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати.

Ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде. Памятник средневековой архитектуры, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Локации uzb

Ансамбль Шахи-Зинда в Самарканде. Памятник средневековой архитектуры, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати.

© Локации uzb

Водопад Сангардак в Сурхандарьинской области.

Водопад Сангардак в Сурхандарьинской области. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Локации uzb

Водопад Сангардак в Сурхандарьинской области.

© Локации uzb

Гулькамский песчаный перевал в Ташкентской области.

Гулькамский песчаный перевал в Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Локации uzb

Гулькамский песчаный перевал в Ташкентской области.

© Локации uzb

Озеро Кичкинекуль в Ташкентской области.

Озеро Кичкинекуль в Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Локации uzb

Озеро Кичкинекуль в Ташкентской области.

© Локации uzb

Еще одно озеро в Ташкентской области - Урунгач, или Нефритовое озеро.

Еще одно озеро в Ташкентской области - Урунгач, или Нефритовое озеро. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Локации uzb

Еще одно озеро в Ташкентской области - Урунгач, или Нефритовое озеро.

© Локации uzb

Подснежники в Ташкентской области.

Подснежники в Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан
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© Локации uzb

Подснежники в Ташкентской области.

© Локации uzb

И вновь Ташкентская область: маковое поле в мае.

И вновь Ташкентская область: маковое поле в мае. - Sputnik Узбекистан
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© Локации uzb

И вновь Ташкентская область: маковое поле в мае.

© Локации uzb

Озеро Тузкан в Джизакской области.

Озеро Тузкан в Джизакской области. - Sputnik Узбекистан
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© Локации uzb

Озеро Тузкан в Джизакской области.

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