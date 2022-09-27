https://uz.sputniknews.ru/20220927/foto-vsemirnyy-den-turizma---samye-krasivye-lokatsii-uzbekistana-28586465.html

Фото: Всемирный день туризма - самые красивые локации Узбекистана

Фото: Всемирный день туризма - самые красивые локации Узбекистана

27 сентября считается Всемирным днем туризма. По случаю праздника Sputnik делится самыми необычными туристическими локациями Узбекистана.

2022-09-27T22:00+0500

2022-09-27T22:00+0500

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фото

туризм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной страной для туристов. И если какие-то достопримечательности широко известны всем - например, площадь Регистан в Самарканде или Телебашня в Ташкенте, - то некоторые районы страны остаются без внимания туристов, причем совершенно незаслуженно.Sputnik делится подборкой самых необычных мест по версии блога "Локации uzb".

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