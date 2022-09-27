Фото: Всемирный день туризма - самые красивые локации Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной страной для туристов. И если какие-то достопримечательности широко известны всем - например, площадь Регистан в Самарканде или Телебашня в Ташкенте, - то некоторые районы страны остаются без внимания туристов, причем совершенно незаслуженно.Sputnik делится подборкой самых необычных мест по версии блога "Локации uzb".
27 сентября считается Всемирным днем туризма. По случаю праздника Sputnik делится самыми необычными туристическими локациями Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной страной для туристов. И если какие-то достопримечательности широко известны всем - например, площадь Регистан в Самарканде или Телебашня в Ташкенте, - то некоторые районы страны остаются без внимания туристов, причем совершенно незаслуженно.
Sputnik делится подборкой самых необычных мест по версии блога "Локации uzb".