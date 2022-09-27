https://uz.sputniknews.ru/20220927/investitsiya-v-mir-kak-uzbekistan-i-kyrgyzstan-zanimayutsya-delimitatsiey-granitsy---video-28590464.html
Инвестиция в мир: как Узбекистан и Кыргызстан занимаются делимитацией границы - видео
Инвестиция в мир: как Узбекистан и Кыргызстан занимаются делимитацией границы - видео
Ташкент и Бишкек успешно завершают процедуру согласования по спорным участкам госграницы. О демаркации границы корреспондент Sputnik поговорила с политологом Диной Малышевой.
2022-09-27T21:19+0500
2022-09-27T21:19+0500
2022-09-27T21:19+0500
видео
узбекистан
кыргызстан
госграница
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Ташкент и Бишкек успешно завершают процедуру согласования по спорным участкам госграницы. Более 85% границы уже делимитированы. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана 26 сентября достигли договоренности относительно оставшихся территорий.Каким будет следующий шаг в области демаркации? Будет ли президент Шавкат Мирзиёев обсуждать данную тему во время предстоящего визита в Кыргызстан? Какие еще темы могут фигурировать в переговорах лидеров двух государств?На вопросы отвечает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доктор политических наук Дина Малышева.Успех прошедших переговоров обеспечен тем, что страны идут навстречу друг другу в решении приграничных проблем, объясняет эксперт.Более подробно о том, каких подвижек можно ожидать после очередных переговоров на эту тему, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.
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видео интервью политолог заведующая сектором центра постсоветских исследований имэмо ран дина малышева узбекистан кыргызстан делимитация демаркация границы
видео интервью политолог заведующая сектором центра постсоветских исследований имэмо ран дина малышева узбекистан кыргызстан делимитация демаркация границы
Инвестиция в мир: как Узбекистан и Кыргызстан занимаются делимитацией границы - видео
Ташкент и Бишкек успешно завершают процедуру согласования по спорным участкам госграницы. О демаркации границы корреспондент Sputnik поговорила с политологом Диной Малышевой.
Ташкент и Бишкек успешно завершают процедуру согласования по спорным участкам госграницы. Более 85% границы уже делимитированы. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана 26 сентября достигли договоренности относительно оставшихся территорий.
Каким будет следующий шаг в области демаркации? Будет ли президент Шавкат Мирзиёев обсуждать данную тему во время предстоящего визита в Кыргызстан? Какие еще темы могут фигурировать в переговорах лидеров двух государств?
На вопросы отвечает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доктор политических наук Дина Малышева.
Успех прошедших переговоров обеспечен тем, что страны идут навстречу друг другу в решении приграничных проблем, объясняет эксперт.
"Эта договорённость имеет выгоды и практическое значение для обеих сторон. Узбекистан получил право к водопользованию, взамен предоставив пахотные земли Кыргызстану. Важное значение имело обсуждение 4 узбекских анклавов, которые территориально находятся в Кыргызстане", - говорит Малышева.
Более подробно о том, каких подвижек можно ожидать после очередных переговоров на эту тему, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik
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