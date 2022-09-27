https://uz.sputniknews.ru/20220927/investitsiya-v-mir-kak-uzbekistan-i-kyrgyzstan-zanimayutsya-delimitatsiey-granitsy---video-28590464.html

Инвестиция в мир: как Узбекистан и Кыргызстан занимаются делимитацией границы - видео

Инвестиция в мир: как Узбекистан и Кыргызстан занимаются делимитацией границы - видео

Ташкент и Бишкек успешно завершают процедуру согласования по спорным участкам госграницы. О демаркации границы корреспондент Sputnik поговорила с политологом Диной Малышевой.

2022-09-27T21:19+0500

2022-09-27T21:19+0500

2022-09-27T21:19+0500

видео

узбекистан

кыргызстан

госграница

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Ташкент и Бишкек успешно завершают процедуру согласования по спорным участкам госграницы. Более 85% границы уже делимитированы. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана 26 сентября достигли договоренности относительно оставшихся территорий.Каким будет следующий шаг в области демаркации? Будет ли президент Шавкат Мирзиёев обсуждать данную тему во время предстоящего визита в Кыргызстан? Какие еще темы могут фигурировать в переговорах лидеров двух государств?На вопросы отвечает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доктор политических наук Дина Малышева.Успех прошедших переговоров обеспечен тем, что страны идут навстречу друг другу в решении приграничных проблем, объясняет эксперт.Более подробно о том, каких подвижек можно ожидать после очередных переговоров на эту тему, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik.

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видео интервью политолог заведующая сектором центра постсоветских исследований имэмо ран дина малышева узбекистан кыргызстан делимитация демаркация границы