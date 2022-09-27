https://uz.sputniknews.ru/20220927/jitelnitsa-luganska-prishla-na-referendum-s-kotom---video-28577955.html

Жительница Луганска пришла на референдум с котом - видео

Жительница Луганска пришла на референдум с котом - видео

На освобожденных территориях продолжается голосование по вопросу вхождения в состав России. 27.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-27T16:44+0500

2022-09-27T16:44+0500

2022-09-27T16:44+0500

специальная военная операция россии в донбассе

референдум

голосование

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ с котом, передает корреспондент РИА Новости.Своего питомца женщина когда-то забрала с улицы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Первые четыре дня в целях безопасности голосование проводилось на придомовых территориях, в последний день открылись избирательные участки, куда приходят тысячи жителей освобожденных населенных пунктов.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также:

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