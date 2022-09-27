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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220927/jitelnitsa-luganska-prishla-na-referendum-s-kotom---video-28577955.html
Жительница Луганска пришла на референдум с котом - видео
Жительница Луганска пришла на референдум с котом - видео
На освобожденных территориях продолжается голосование по вопросу вхождения в состав России. 27.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-27T16:44+0500
2022-09-27T16:44+0500
специальная военная операция россии в донбассе
референдум
голосование
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ с котом, передает корреспондент РИА Новости.Своего питомца женщина когда-то забрала с улицы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Первые четыре дня в целях безопасности голосование проводилось на придомовых территориях, в последний день открылись избирательные участки, куда приходят тысячи жителей освобожденных населенных пунктов.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Читайте также:
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референдум, голосование
референдум, голосование

Жительница Луганска пришла на референдум с котом - видео

16:44 27.09.2022
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении новых территорий к РФ в городах России
Голосование на референдумах о присоединении новых территорий к РФ в городах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Кирилл Брага
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На освобожденных территориях продолжается голосование по вопросу вхождения в состав России.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ с котом, передает корреспондент РИА Новости.

"За Россию (голосую – ред.). Я хочу жить в государстве, которое есть на карте", - сказала она.

Своего питомца женщина когда-то забрала с улицы.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. Первые четыре дня в целях безопасности голосование проводилось на придомовых территориях, в последний день открылись избирательные участки, куда приходят тысячи жителей освобожденных населенных пунктов.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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