https://uz.sputniknews.ru/20220927/kak-pravilno-delat-planku-jenschinam-24892780.html
Как правильно делать планку женщинам
Как правильно делать планку женщинам
Кажется, что планка – очень легкое упражнение: достаточно встать в упор лежа и продержаться как можно дольше. Но это не совсем так.
2022-09-27T07:00+0500
2022-09-27T07:00+0500
2022-09-27T07:51+0500
это интересно
тренировка
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Планка - это изометрическое упражнение, дающее статическую, силовую нагрузки на мышцы живота и корпуса. Она подходит как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Это упражнение не только укрепляет мышцы спины, пресса и ног, но и повышает концентрацию, развивает умение держать равновесие. Какие мышцы прорабатываетПри выполнении планки подключаются глубокие мышцы пресса, прежде всего косые мышцы живота, поперечная мышца, трицепс и дельтовидные мышцы. Также работают и глубокие мышцы вдоль позвоночника , мышцы корпуса, бедер и ягодиц.Классическая планка на прямых руках или на локтях — наиболее легкий вариант упражнения, который подойдет новичкам. Освоив эту технику выполнения, можно переходить к включению других вариантов в тренировочный план.Техника выполненияПри выполнении классической планки тело должно быть выпрямлено, образуя прямую линию от затылка до пяток. Допускается небольшой прогиб в поясничном отделе. Руки согнуты в локтях (локти 90°) или выпрямлены. С помощью напряжения пресса, нужно хорошо подтянуть мышцы живота. Взгляд должен быть направлен на пальцы рук, чтобы подключить мышцы шеи. В таком положении необходимо зафиксироваться до 15 секунд. ПротивопоказанияУпражнение не стоит делать тем, у кого следующие проблемы:Ни в коем случае не стоит делать упражнение испытывая какую-либо боль.Польза и вредОсновное преимущество планки — комплексная проработка всех мышц. Регулярное выполнение упражнения поможет создать ровную осанку, красивый, подтянутый живот и уменьшить риск заболевания позвоночника и суставов. Дополнительно при взаимодействии всех групп мышц тратится больше энергии, а в совокупности с правильным питанием это является отличным способом похудеть и подтянуть все тело.Читайте также: Зачем нужно отжиматься каждый день
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упражнение планка как правильно делать польза какие мышцы задействует прорабатывает накачивает противопоказания кому нельзя
упражнение планка как правильно делать польза какие мышцы задействует прорабатывает накачивает противопоказания кому нельзя
Как правильно делать планку женщинам
07:00 27.09.2022 (обновлено: 07:51 27.09.2022)
Кажется, что планка – очень легкое упражнение: достаточно встать в упор лежа и продержаться как можно дольше. Но это не совсем так.
Планка - это изометрическое упражнение, дающее статическую, силовую нагрузки на мышцы живота и корпуса. Она подходит как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Это упражнение не только укрепляет мышцы спины, пресса и ног, но и повышает концентрацию, развивает умение держать равновесие.
Какие мышцы прорабатывает
При выполнении планки подключаются глубокие мышцы пресса, прежде всего косые мышцы живота, поперечная мышца, трицепс и дельтовидные мышцы. Также работают и глубокие мышцы вдоль позвоночника , мышцы корпуса, бедер и ягодиц.
Классическая планка на прямых руках или на локтях — наиболее легкий вариант упражнения, который подойдет новичкам. Освоив эту технику выполнения, можно переходить к включению других вариантов в тренировочный план.
Техника выполнения
При выполнении классической планки тело должно быть выпрямлено, образуя прямую линию от затылка до пяток. Допускается небольшой прогиб в поясничном отделе. Руки согнуты в локтях (локти 90°) или выпрямлены. С помощью напряжения пресса, нужно хорошо подтянуть мышцы живота. Взгляд должен быть направлен на пальцы рук, чтобы подключить мышцы шеи. В таком положении необходимо зафиксироваться до 15 секунд.
Противопоказания
Упражнение не стоит делать тем, у кого следующие проблемы:
гипертония (высокое артериальное давление);
туннельный синдром (боль в запястьях);
боль в локтевых суставах и плечах;
межпозвонковая грыжа (острый период);
травмы рук, спины, плечевого отдела.
Ни в коем случае не стоит делать упражнение испытывая какую-либо боль.
Польза и вред
Основное преимущество планки — комплексная проработка всех мышц. Регулярное выполнение упражнения поможет создать ровную осанку, красивый, подтянутый живот и уменьшить риск заболевания позвоночника и суставов. Дополнительно при взаимодействии всех групп мышц тратится больше энергии, а в совокупности с правильным питанием это является отличным способом похудеть и подтянуть все тело.