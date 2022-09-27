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https://uz.sputniknews.ru/20220927/kakuyu-texniku-proizvodyat-v-uzbekistane---infografika-28589372.html
Какую технику производят в Узбекистане - инфографика
Какую технику производят в Узбекистане - инфографика
На недавнем совещании президент Шавкат Мирзиёев дал ответственным ведомствам ряд поручений по развитию электротехнической промышленности. Как дело обстоит сейчас - в инфографике Sputnik.
2022-09-27T20:40+0500
2022-09-27T20:40+0500
инфографика
бытовая техника
промышленность
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инфографика электротехническая промышленность производство экспорт бытовая техника
инфографика электротехническая промышленность производство экспорт бытовая техника

Какую технику производят в Узбекистане - инфографика

20:40 27.09.2022
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На недавнем совещании президент Шавкат Мирзиёев дал ответственным ведомствам ряд поручений по развитию электротехнической промышленности. Как дело обстоит сейчас и какую бытовую технику производят в Узбекистане - в инфографике Sputnik.
Бытовая техника инфографика - Sputnik Узбекистан
Бытовая техника инфографика - Sputnik Узбекистан
Бытовая техника инфографика - Sputnik Узбекистан
Бытовая техника инфографика - Sputnik Узбекистан
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