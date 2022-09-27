Какую технику производят в Узбекистане - инфографика

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На недавнем совещании президент Шавкат Мирзиёев дал ответственным ведомствам ряд поручений по развитию электротехнической промышленности. Как дело обстоит сейчас и какую бытовую технику производят в Узбекистане - в инфографике Sputnik.