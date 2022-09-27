https://uz.sputniknews.ru/20220927/kengashi-pri-rayonnyx-xokimiyatax-podderjat-mestnyx-predprinimateley-28560078.html

Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей

Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей

Советы предпринимателей будут контролировать исполнение законодательства и поддерживать развитие инфраструктуры хозяйствующих субъектов.

2022-09-27T09:59+0500

2022-09-27T09:59+0500

2022-09-27T09:59+0500

общество

предприниматели

министерство экономического развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/03/22523516_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7e0d680f96fc4f9d0cbbae168d9d78ea.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности разработало проект постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке предпринимательства". Документ будет находиться на общественном обсуждении до 8 октября.В целях поддержки предпринимательства в регионах будут созданы Республиканская комиссия по координации деятельности и Кенгаши (Советы) предпринимателей при Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей, города Ташкента и районов.Такие советы будут консультативными органами, действующими на постоянной основе на общественных началах. Перед новыми структурами стоят следующие задачи:Республиканскую комиссию по координации деятельности Кенгашей предпринимателей возглавит вице-премьер Жамшид Кучкаров. В составе комиссии – руководители ведущих экономических ведомств страны.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кенгаши проект постановления советы предпринимателей комиссия контроль над исполнением законодательства анализ предпринимательской деятельности поддержка развития инфраструктуры меры поддержки отечественного производителя экспорт