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https://uz.sputniknews.ru/20220927/kengashi-pri-rayonnyx-xokimiyatax-podderjat-mestnyx-predprinimateley-28560078.html
Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей
Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей
Советы предпринимателей будут контролировать исполнение законодательства и поддерживать развитие инфраструктуры хозяйствующих субъектов.
2022-09-27T09:59+0500
2022-09-27T09:59+0500
общество
предприниматели
министерство экономического развития
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности разработало проект постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке предпринимательства". Документ будет находиться на общественном обсуждении до 8 октября.В целях поддержки предпринимательства в регионах будут созданы Республиканская комиссия по координации деятельности и Кенгаши (Советы) предпринимателей при Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей, города Ташкента и районов.Такие советы будут консультативными органами, действующими на постоянной основе на общественных началах. Перед новыми структурами стоят следующие задачи:Республиканскую комиссию по координации деятельности Кенгашей предпринимателей возглавит вице-премьер Жамшид Кучкаров. В составе комиссии – руководители ведущих экономических ведомств страны.
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кенгаши проект постановления советы предпринимателей комиссия контроль над исполнением законодательства анализ предпринимательской деятельности поддержка развития инфраструктуры меры поддержки отечественного производителя экспорт
кенгаши проект постановления советы предпринимателей комиссия контроль над исполнением законодательства анализ предпринимательской деятельности поддержка развития инфраструктуры меры поддержки отечественного производителя экспорт

Кенгаши при районных хокимиятах поддержат местных предпринимателей

09:59 27.09.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковВыездной офис Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане
Выездной офис Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Советы предпринимателей будут контролировать исполнение законодательства и поддерживать развитие инфраструктуры хозяйствующих субъектов.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Министерство экономического развития и сокращения бедности разработало проект постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшей поддержке предпринимательства". Документ будет находиться на общественном обсуждении до 8 октября.
В целях поддержки предпринимательства в регионах будут созданы Республиканская комиссия по координации деятельности и Кенгаши (Советы) предпринимателей при Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей, города Ташкента и районов.
Такие советы будут консультативными органами, действующими на постоянной основе на общественных началах. Перед новыми структурами стоят следующие задачи:
контроль над исполнением законодательства в сфере предпринимательства и предложения и его совершенствованию;
анализ развития предпринимательской деятельности и системы ее государственной поддержки;
поддержка развития инфраструктуры хозяйствующих субъектов;
определение мер по поддержке отечественного производителя и развитию экспорта.
Республиканскую комиссию по координации деятельности Кенгашей предпринимателей возглавит вице-премьер Жамшид Кучкаров. В составе комиссии – руководители ведущих экономических ведомств страны.
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