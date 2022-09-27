https://uz.sputniknews.ru/20220927/mejdunarodnyy-nablyudatel-my-fiksiruem-davlenie-so-storony-kieva--video-28559948.html
Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео
Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео
Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева голосование в Запорожской области проходит активно, заверил международный наблюдатель на референдуме о вступлении в состав России.
2022-09-27T09:02+0500
2022-09-27T09:02+0500
2022-09-27T09:02+0500
видео
референдум
наблюдатели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1a/28558966_3:0:1265:710_1920x0_80_0_0_60feb0636e9136015acb195181949756.png
Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, жители Запорожской области активно участвуют в голосовании на референдуме — об этом заявил международный наблюдатель Сергей Лущ. По его словам, референдум в Запорожской области организован на высоком уровне, безопасность избирателей также обеспечена. Лущ отметил, что наблюдатели фиксируют факты угроз и давления как на членов избирательных комиссий, так и на рядовых граждан со стороны Украины.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1a/28558966_199:0:1146:710_1920x0_80_0_0_b0f40c6cde6e9652bf296e5b195d8ed6.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео международный наблюдатель запорожская область голосование референдум
видео международный наблюдатель запорожская область голосование референдум
Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео
Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, голосование в Запорожской области проходит активно, заверил международный наблюдатель на референдуме о вступлении в состав России.
Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, жители Запорожской области активно участвуют в голосовании на референдуме — об этом заявил международный наблюдатель Сергей Лущ.
"Поступают регулярно угрозы в отношении членов избирательных комиссий, угрозы непосредственно руководству Избиркома, фиксируем попытки оказать давление и на граждан региона — это веерные sms-рассылки, кибербуллинг, угрозы физического устранения", — рассказывает он.
По его словам, референдум в Запорожской области организован на высоком уровне, безопасность избирателей также обеспечена.
Лущ отметил, что наблюдатели фиксируют факты угроз и давления как на членов избирательных комиссий, так и на рядовых граждан со стороны Украины.