https://uz.sputniknews.ru/20220927/mejdunarodnyy-nablyudatel-my-fiksiruem-davlenie-so-storony-kieva--video-28559948.html

Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео

Международный наблюдатель: мы фиксируем давление со стороны Киева — видео

Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева голосование в Запорожской области проходит активно, заверил международный наблюдатель на референдуме о вступлении в состав России.

2022-09-27T09:02+0500

2022-09-27T09:02+0500

2022-09-27T09:02+0500

видео

референдум

наблюдатели

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Несмотря на угрозы и давление со стороны Киева, жители Запорожской области активно участвуют в голосовании на референдуме — об этом заявил международный наблюдатель Сергей Лущ. По его словам, референдум в Запорожской области организован на высоком уровне, безопасность избирателей также обеспечена. Лущ отметил, что наблюдатели фиксируют факты угроз и давления как на членов избирательных комиссий, так и на рядовых граждан со стороны Украины.

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видео международный наблюдатель запорожская область голосование референдум