https://uz.sputniknews.ru/20220927/skonchalsya-narodnyy-poet-uzbekistana-jamol-kamol-28572390.html
Скончался народный поэт Узбекистана Жамол Камол
Скончался народный поэт Узбекистана Жамол Камол
Известному поэту и автору переводов драм Уильяма Шекспира на узбекский язык было 84 года.
2022-09-27T13:18+0500
2022-09-27T13:18+0500
2022-09-27T13:18+0500
общество
поэт
скончался
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Ушел из жизни известный поэт и переводчик Джамол Камол. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей республики.Народный поэт Узбекистана, председатель Союза писателей скончался на 85-м году жизни.Джамол Камол родился в 1938 году в Читкарон Шафирконского района Бухарской области. Окончил Бухарский педагогический институт, защитил кандидатскую диссертацию при Институте языка и литературы Академии наук республики.Его авторству принадлежит несколько сборников стихов и былин. Он перевел на узбекский язык целый ряд романов известных авторов, а также более десяти драм Уильяма Шекспира, такие как "Гамлет", "Отелло", "Антоний и Клеопатра" и другие.
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жамол камол скончался народный поэт узбекистана председатель союза писателей переводчик шекспира
жамол камол скончался народный поэт узбекистана председатель союза писателей переводчик шекспира
Скончался народный поэт Узбекистана Жамол Камол
Известному поэту и автору переводов драм Уильяма Шекспира на узбекский язык было 84 года.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
Ушел из жизни известный поэт и переводчик Джамол Камол. Об этом сообщила
пресс-служба Союза писателей республики.
Народный поэт Узбекистана, председатель Союза писателей скончался на 85-м году жизни.
Джамол Камол родился в 1938 году в Читкарон Шафирконского района Бухарской области. Окончил Бухарский педагогический институт, защитил кандидатскую диссертацию при Институте языка и литературы Академии наук республики.
Его авторству принадлежит несколько сборников стихов и былин. Он перевел на узбекский язык целый ряд романов известных авторов, а также более десяти драм Уильяма Шекспира, такие как "Гамлет", "Отелло", "Антоний и Клеопатра" и другие.