https://uz.sputniknews.ru/20220927/skonchalsya-narodnyy-poet-uzbekistana-jamol-kamol-28572390.html

Скончался народный поэт Узбекистана Жамол Камол

Скончался народный поэт Узбекистана Жамол Камол

Известному поэту и автору переводов драм Уильяма Шекспира на узбекский язык было 84 года.

2022-09-27T13:18+0500

2022-09-27T13:18+0500

2022-09-27T13:18+0500

общество

поэт

скончался

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Ушел из жизни известный поэт и переводчик Джамол Камол. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей республики.Народный поэт Узбекистана, председатель Союза писателей скончался на 85-м году жизни.Джамол Камол родился в 1938 году в Читкарон Шафирконского района Бухарской области. Окончил Бухарский педагогический институт, защитил кандидатскую диссертацию при Институте языка и литературы Академии наук республики.Его авторству принадлежит несколько сборников стихов и былин. Он перевел на узбекский язык целый ряд романов известных авторов, а также более десяти драм Уильяма Шекспира, такие как "Гамлет", "Отелло", "Антоний и Клеопатра" и другие.

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жамол камол скончался народный поэт узбекистана председатель союза писателей переводчик шекспира