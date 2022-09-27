https://uz.sputniknews.ru/20220927/uvelichit-eksport-do-15-mlrd-prezident-postavil-tseli-dlya-elektrotexnicheskoy-otrasli-28559771.html

Увеличить экспорт до $1,5 млрд: президент поставил цели для электротехнической отрасли

Увеличить экспорт до $1,5 млрд: президент поставил цели для электротехнической отрасли

Производство продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо удвоить, а экспорт увеличить до $1,5 млрд, считает глава государства.

2022-09-27T07:57+0500

2022-09-27T07:57+0500

2022-09-27T07:57+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по состоянию и развитию электротехнической отрасли.Как сообщает пресс-служба главы государства, за последние пять лет производство в данной отрасли выросло в 4,5 раза, а экспорт – в 5 раз, до $563 млн.В ходе совещания президент поставил перед соответствующими министерствами и ведомствами задачу удвоить производство продукции с высокой добавленной стоимостью и нарастить экспорт до $1,5 млрд, а также увеличить производство для собственных нужд страны.К примеру, в Узбекистане могут производить аккумуляторы для электромобилей, для этого в стране есть все необходимое сырье, считает президент.Власти страны уже предпринимают меры для развития отрасли. К примеру, в Ташкентской области действуют 14 проектов по производству электротехнического оборудования на сумму $58 млн, еще 9 проектов на сумму $56 млн – в Ферганской области и 8 проектов на сумму $34 млн в Андижанской области.Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить обучение сервисному обслуживанию бытовой техники крупных производителей в региональных профтехучилищах.До конца года в республике должны запустить два дополнительных проекта по производству устройств альтернативной энергетики, а годовое производство таких устройств должно достичь 50 тыс. единиц.Поручил президент разработать дорожную карту по созданию медного кластера в Ахангаране и Карши, а также открыть научно-исследовательские и конструкторские центры по бытовой технике, альтернативной энергетике, высоковольтному оборудованию и кабельной продукции.Читайте также: Мирзиёев выразил соболезнование в связи с трагедией в Ижевске

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