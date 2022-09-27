Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20220927/uvelichit-eksport-do-15-mlrd-prezident-postavil-tseli-dlya-elektrotexnicheskoy-otrasli-28559771.html
Увеличить экспорт до $1,5 млрд: президент поставил цели для электротехнической отрасли
Увеличить экспорт до $1,5 млрд: президент поставил цели для электротехнической отрасли
Производство продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо удвоить, а экспорт увеличить до $1,5 млрд, считает глава государства.
2022-09-27T07:57+0500
2022-09-27T07:57+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
шавкат мирзиёев
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1a/28555400_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f24f0dec857a47c34c126b7df971c16.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по состоянию и развитию электротехнической отрасли.Как сообщает пресс-служба главы государства, за последние пять лет производство в данной отрасли выросло в 4,5 раза, а экспорт – в 5 раз, до $563 млн.В ходе совещания президент поставил перед соответствующими министерствами и ведомствами задачу удвоить производство продукции с высокой добавленной стоимостью и нарастить экспорт до $1,5 млрд, а также увеличить производство для собственных нужд страны.К примеру, в Узбекистане могут производить аккумуляторы для электромобилей, для этого в стране есть все необходимое сырье, считает президент.Власти страны уже предпринимают меры для развития отрасли. К примеру, в Ташкентской области действуют 14 проектов по производству электротехнического оборудования на сумму $58 млн, еще 9 проектов на сумму $56 млн – в Ферганской области и 8 проектов на сумму $34 млн в Андижанской области.Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить обучение сервисному обслуживанию бытовой техники крупных производителей в региональных профтехучилищах.До конца года в республике должны запустить два дополнительных проекта по производству устройств альтернативной энергетики, а годовое производство таких устройств должно достичь 50 тыс. единиц.Поручил президент разработать дорожную карту по созданию медного кластера в Ахангаране и Карши, а также открыть научно-исследовательские и конструкторские центры по бытовой технике, альтернативной энергетике, высоковольтному оборудованию и кабельной продукции.Читайте также: Мирзиёев выразил соболезнование в связи с трагедией в Ижевске
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1a/28555400_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e23264f8fd4a2089193d9e8dbf61b416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев президент производство электротехнического оборудования аккумуляторов альтернативной энергии сервисное обслуживание экспорт медный кластер
шавкат мирзиёев президент производство электротехнического оборудования аккумуляторов альтернативной энергии сервисное обслуживание экспорт медный кластер

Увеличить экспорт до $1,5 млрд: президент поставил цели для электротехнической отрасли

07:57 27.09.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Производство продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо удвоить, а экспорт увеличить до $1,5 млрд, считает глава государства.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по состоянию и развитию электротехнической отрасли.
Как сообщает пресс-служба главы государства, за последние пять лет производство в данной отрасли выросло в 4,5 раза, а экспорт – в 5 раз, до $563 млн.
В ходе совещания президент поставил перед соответствующими министерствами и ведомствами задачу удвоить производство продукции с высокой добавленной стоимостью и нарастить экспорт до $1,5 млрд, а также увеличить производство для собственных нужд страны.
К примеру, в Узбекистане могут производить аккумуляторы для электромобилей, для этого в стране есть все необходимое сырье, считает президент.
Власти страны уже предпринимают меры для развития отрасли. К примеру, в Ташкентской области действуют 14 проектов по производству электротехнического оборудования на сумму $58 млн, еще 9 проектов на сумму $56 млн – в Ферганской области и 8 проектов на сумму $34 млн в Андижанской области.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам наладить обучение сервисному обслуживанию бытовой техники крупных производителей в региональных профтехучилищах.
До конца года в республике должны запустить два дополнительных проекта по производству устройств альтернативной энергетики, а годовое производство таких устройств должно достичь 50 тыс. единиц.
Поручил президент разработать дорожную карту по созданию медного кластера в Ахангаране и Карши, а также открыть научно-исследовательские и конструкторские центры по бытовой технике, альтернативной энергетике, высоковольтному оборудованию и кабельной продукции.
Читайте также:
Мирзиёев выразил соболезнование в связи с трагедией в Ижевске
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0