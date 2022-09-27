https://uz.sputniknews.ru/20220927/uzbekistan-airways-zapuskaet-reysy-v-dubay-28577316.html
"Uzbekistan airways" запускает рейсы в Дубай
"Uzbekistan airways" запускает рейсы в Дубай
Открываются также дополнительные авиарейсы внутри республики.
2022-09-27T16:03+0500
2022-09-27T16:03+0500
2022-09-27T16:07+0500
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авиакомпания uzbekistan airways
дубай
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 27 – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan airways" запускает прямые авиарейсы "Фергана – Дубай – Фергана". Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.С 30 октября самолеты будут летать из Ферганы в Арабские Эмираты два раза в неделю – по воскресеньям и вторникам.Вылетать из Ферганы самолет будет в 8.35, а обратно из Дубая – в 13.05 по местному времени.Запускает авиакомпания и дополнительные рейсы внутри республики:Андижан – Самарканд – Андижан по понедельникам и вторникам;Самарканд – Наманган – Самарканд по средам и по субботам;Ургенч – Фергана – Ургенч по средам и субботам;Самарканд – Фергана – Самарканд по пятницам;Наманган – Бухара – Наманган по средам.Напомним, ранее на видеоселекторном совещании по вопросам развития туристической отрасли президент Шавкат Мирзиёев дал профильным ведомствам поручение увеличить количество внутренних рейсов и развивать туризм внутри страны.
дубай
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uzbekistan aiwrays прямой авиарейс фергана дубай оаэ андижан самарканд наманган ургенч бухара авиарейсы
uzbekistan aiwrays прямой авиарейс фергана дубай оаэ андижан самарканд наманган ургенч бухара авиарейсы
"Uzbekistan airways" запускает рейсы в Дубай
16:03 27.09.2022 (обновлено: 16:07 27.09.2022)
Открываются также дополнительные авиарейсы внутри республики.
ТАШКЕНТ, 27 – Sputnik.
Авиакомпания "Uzbekistan airways" запускает прямые авиарейсы "Фергана – Дубай – Фергана". Об этом сообщает
пресс-служба авиакомпании.
С 30 октября самолеты будут летать из Ферганы в Арабские Эмираты два раза в неделю – по воскресеньям и вторникам.
Вылетать из Ферганы самолет будет в 8.35, а обратно из Дубая – в 13.05 по местному времени.
Запускает авиакомпания и дополнительные рейсы внутри республики:
Андижан – Самарканд – Андижан по понедельникам и вторникам;
Самарканд – Наманган – Самарканд по средам и по субботам;
Ургенч – Фергана – Ургенч по средам и субботам;
Самарканд – Фергана – Самарканд по пятницам;
Наманган – Бухара – Наманган по средам.
Напомним, ранее на видеоселекторном совещании по вопросам развития туристической отрасли президент Шавкат Мирзиёев дал профильным ведомствам поручение увеличить количество внутренних рейсов и развивать туризм внутри страны.