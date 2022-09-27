https://uz.sputniknews.ru/20220927/uzbekistan-airways-zapuskaet-reysy-v-dubay-28577316.html

"Uzbekistan airways" запускает рейсы в Дубай

"Uzbekistan airways" запускает рейсы в Дубай

Открываются также дополнительные авиарейсы внутри республики.

2022-09-27T16:03+0500

2022-09-27T16:03+0500

2022-09-27T16:07+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

дубай

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 27 – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan airways" запускает прямые авиарейсы "Фергана – Дубай – Фергана". Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.С 30 октября самолеты будут летать из Ферганы в Арабские Эмираты два раза в неделю – по воскресеньям и вторникам.Вылетать из Ферганы самолет будет в 8.35, а обратно из Дубая – в 13.05 по местному времени.Запускает авиакомпания и дополнительные рейсы внутри республики:Андижан – Самарканд – Андижан по понедельникам и вторникам;Самарканд – Наманган – Самарканд по средам и по субботам;Ургенч – Фергана – Ургенч по средам и субботам;Самарканд – Фергана – Самарканд по пятницам;Наманган – Бухара – Наманган по средам.Напомним, ранее на видеоселекторном совещании по вопросам развития туристической отрасли президент Шавкат Мирзиёев дал профильным ведомствам поручение увеличить количество внутренних рейсов и развивать туризм внутри страны.

дубай

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