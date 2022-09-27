https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-rossii-opublikuyut-stixi-sergeya-esenina-na-uzbekskom-yazyke-28584777.html

В России опубликуют стихи Сергея Есенина на узбекском языке

В России опубликуют стихи Сергея Есенина на узбекском языке

Проект поддержал российский Фонд президентских грантов. Из всех опубликованных в России книг на узбекском языке это издание - впервые написанное на латинице.

2022-09-27T18:40+0500

2022-09-27T18:40+0500

2022-09-27T18:40+0500

культура

россия

книга

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В России опубликуют стихотворный цикл Сергея Есения "Персидские мотивы" на узбекском языке. Презентация книги состоится 7 октября в Рязани, поскольку проект реализовала Рязанская узбекская национально-культурная автономия "Алмаз", сообщает корреспондент Sputnik.По словам председателя организации Зулайхо Кадировой, переводчиком "Перседских мотивов" выступил узбекский и советский поэт, драматург Эркин Вахидов. Издание состоит из стихов Есенина в оригинале, а также их переводе на узбекский - причем впервые перевод осуществлен на латинице.Тираж книги - тысяча экземпляров.Известно, что проект издания "Персидских мотивов" поддержал российский Фонд президентских грантов в рамках программы "Грани дружбы". Данная программа стартовала в связи с тем, что 2022 год указом президента РФ Владимира Путина объявили годом культурного наследия народов России. Узбеки же входят в список 193 этносов, проживающих на территории России (речь идет об узбеках - гражданах РФ).Напомним, в 1921 году русский поэт Сергей Есенин посетил Ташкент и Самарканд. На сегодняшний день в Ташкенте действует государственный музей имени поэта.Иллюстрации Онахон Халияровой к книге вы можете посмотреть здесь:

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