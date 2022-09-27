https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-tashkente-proydet-chempionat-mira-po-dzyudo-28581197.html
В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо
В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо
Заявки на участие в состязаниях подали уже около 600 спортсменов из 85 стран.
2022-09-27T17:22+0500
2022-09-27T17:22+0500
2022-09-27T17:22+0500
спорт
дзюдо
чемпионат мира 2022
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане в октябре пройдет 35-й Чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Индивидуальные состязания состоятся 6-12 октября, а командный зачет – 13 октября, сообщает корреспондент Sputnik.К настоящему моменту заявки на участие в состязании подали около 600 дзюдоистов из 85 стран мира, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея и другие государства.Федерация дзюдо Узбекистана сейчас формирует состав национальной сборной республики для участия в мировом первенстве. Имена спортсменов объявят уже на этой неделе, уточнили в федерации.Кроме того, специалисты федерации готовят полиграфическую продукцию с символикой чемпионата, а также специальные награды, медали и сувениры для участников.Читайте также: В Бухаре прошел Кубок областей по курашу
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чемпионат мира по дзюдо ташкент октябрь заявки подали когда пройдет подготовка
чемпионат мира по дзюдо ташкент октябрь заявки подали когда пройдет подготовка
В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо
Заявки на участие в состязаниях подали уже около 600 спортсменов из 85 стран
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане в октябре пройдет 35-й Чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Индивидуальные состязания состоятся 6-12 октября, а командный зачет – 13 октября, сообщает корреспондент Sputnik.
К настоящему моменту заявки на участие в состязании подали около 600 дзюдоистов из 85 стран мира, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея и другие государства.
Федерация дзюдо Узбекистана сейчас формирует состав национальной сборной республики для участия в мировом первенстве. Имена спортсменов объявят уже на этой неделе, уточнили в федерации.
Кроме того, специалисты федерации готовят полиграфическую продукцию с символикой чемпионата, а также специальные награды, медали и сувениры для участников.
"Это будет большой спортивный праздник. Он будет интересен спортсменам, живущим в разных регионах республики. Кроме того, чемпионат мира поднимет потенциал нашей страны в спорте, пойдет на пользу туризму, транспортно-логистической и другим сферам", — считает Улугбек Кабулов, генеральный секретарь Федерации дзюдо Узбекистана.