https://uz.sputniknews.ru/20220927/v-tashkente-proydet-chempionat-mira-po-dzyudo-28581197.html

В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо

В Ташкенте пройдет чемпионат мира по дзюдо

Заявки на участие в состязаниях подали уже около 600 спортсменов из 85 стран.

2022-09-27T17:22+0500

2022-09-27T17:22+0500

2022-09-27T17:22+0500

спорт

дзюдо

чемпионат мира 2022

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В Узбекистане в октябре пройдет 35-й Чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Индивидуальные состязания состоятся 6-12 октября, а командный зачет – 13 октября, сообщает корреспондент Sputnik.К настоящему моменту заявки на участие в состязании подали около 600 дзюдоистов из 85 стран мира, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Южная Корея и другие государства.Федерация дзюдо Узбекистана сейчас формирует состав национальной сборной республики для участия в мировом первенстве. Имена спортсменов объявят уже на этой неделе, уточнили в федерации.Кроме того, специалисты федерации готовят полиграфическую продукцию с символикой чемпионата, а также специальные награды, медали и сувениры для участников.Читайте также: В Бухаре прошел Кубок областей по курашу

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чемпионат мира по дзюдо ташкент октябрь заявки подали когда пройдет подготовка