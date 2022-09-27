https://uz.sputniknews.ru/20220927/video-andrey-koshkin-o-nagnetanii-ssha-yadernoy-isterii-28585340.html

Видео: Андрей Кошкин о нагнетании США ядерной истерии

Видео: Андрей Кошкин о нагнетании США ядерной истерии

Запад испугался частичной мобилизации в России и последствий референдумов на освобожденных территориях.

2022-09-27T19:52+0500

2022-09-27T19:52+0500

2022-09-27T19:52+0500

видео

сша

россия

ядерная безопасность

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Запад рассчитывал измотать Россию на Украине, но РФ переиграла всех. Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.Зачем США нагнетают ядерную истерию? Почему Запад так испугала частичная мобилизация в России? Готовы ли американцы пойти на прямой ядерный конфликт с Россией? И почему все переговоры с США заходят в тупик – ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью.

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видео интервью ядерное оружие угроза информационная война заведующий кафедрой политологии и социологии рэу имени г.в. плеханова андрей кошкин