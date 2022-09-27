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Видео: Андрей Кошкин о нагнетании США ядерной истерии
Видео: Андрей Кошкин о нагнетании США ядерной истерии
Запад испугался частичной мобилизации в России и последствий референдумов на освобожденных территориях.
2022-09-27T19:52+0500
2022-09-27T19:52+0500
2022-09-27T19:52+0500
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Запад рассчитывал измотать Россию на Украине, но РФ переиграла всех. Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.Зачем США нагнетают ядерную истерию? Почему Запад так испугала частичная мобилизация в России? Готовы ли американцы пойти на прямой ядерный конфликт с Россией? И почему все переговоры с США заходят в тупик – ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью.
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видео интервью ядерное оружие угроза информационная война заведующий кафедрой политологии и социологии рэу имени г.в. плеханова андрей кошкин
видео интервью ядерное оружие угроза информационная война заведующий кафедрой политологии и социологии рэу имени г.в. плеханова андрей кошкин
Видео: Андрей Кошкин о нагнетании США ядерной истерии
Запад испугался частичной мобилизации в России и последствий референдумов на освобожденных территориях.
Запад рассчитывал измотать Россию на Украине, но РФ переиграла всех. Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
"В геополитическом плане на шахматной доске Путин переиграл весь коллективный Запад. Они упирались в Украину, они хотели измотать Россию на Украине, а в итоге оказалось, что люди захотели войти в состав России с одной стороны, а с другой – намерения России – довольно жестко ответить на действия коллективного Запада", - считает он.
Зачем США нагнетают ядерную истерию? Почему Запад так испугала частичная мобилизация в России? Готовы ли американцы пойти на прямой ядерный конфликт с Россией? И почему все переговоры с США заходят в тупик – ответы на все эти вопросы смотрите в полной версии интервью.