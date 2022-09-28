https://uz.sputniknews.ru/20220928/chem-zamenit-saxar-posovetoval-endokrinolog-28589192.html

Чем заменить сахар, посоветовал эндокринолог

Чем заменить сахар, посоветовал эндокринолог

Врач-эндокринолог рассказала об экстракте растения, который может стать идеальным заменителем сахара.

2022-09-28T22:00+0500

2022-09-28T22:00+0500

2022-09-28T22:00+0500

это интересно

сахар

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О вреде сахара для организма не говорил только ленивый. Но чем заменить сахар в рационе питания? Как считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, идеальный сахарозаменитель – это стевия, сообщает РИА Новости.Экстракт стевии намного слаще сахара. При этом калорийность этого растения нулевая. Более того, стевия не участвует в углеводном обмене в организме."Главная проблема со стевией — найти свой продукт. Просто заваривать — идея так себе, вы получите жидкость со специфическим вкусом", - объяснила Павлова и порекомендовала найти максимально очищенный сироп с экстрактом стевии.Если в сиропе содержатся добавки, он перестает быть полезным.Еще один плюс стевии – ее можно использовать при приготовлении любых сладких блюд: сырников, запеканок и даже тортов.

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2022

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сахар стевия чем заменить