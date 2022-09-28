https://uz.sputniknews.ru/20220928/kak-izbavitsya-ot-golovnoy-boli-bez-lekarstv--nevrolog-28588418.html

Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог

Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог

Снять головную боль можно без медицинских препаратов, уверен российский врач Павел Хорошев.

2022-09-28T07:00+0500

2022-09-28T07:00+0500

2022-09-28T07:00+0500

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врач

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Головная боль может быть признаком серьезного заболевания. Поэтому в случае проявления такого симптома лучше обратиться к врачу, чтобы установить диагноз, особенно если боль становится регулярной.Однако иногда головная боль приходит в виде приступа, который говорит о нехватке воды в организме, рассказал в интервью радио Sputnik российский врач-невролог Павел Хорошев.Если за день человек выпил максимум чашку кофе за завтраком, то стоит выпить одну-две большие чашки воды или чая – и тогда приступ головной боли пройдет, посоветовал Хорошев.Также, по его словам, необходимо глубоко и интенсивно подышать – тогда кровь насытится кислородом.В данном случае головная боль уменьшится через 40 минут или час.

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