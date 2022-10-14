https://uz.sputniknews.ru/20221014/kak-izbavitsya-ot-golovnoy-boli-bez-lekarstv--nevrolog-28588418.html
Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог
Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог
Снять головную боль можно без медицинских препаратов, уверен российский врач Павел Хорошев.
2022-10-14T22:00+0500
2022-10-14T22:00+0500
2022-10-14T22:00+0500
это интересно
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1b/28586674_0:9:3069:1735_1920x0_80_0_0_7f1909c1ca114800d74d94fd224570c1.jpg
Головная боль может быть признаком серьезного заболевания. Поэтому в случае проявления такого симптома лучше обратиться к врачу, чтобы установить диагноз, особенно если боль становится регулярной.Однако иногда головная боль приходит в виде приступа, который говорит о нехватке воды в организме, рассказал в интервью радио Sputnik российский врач-невролог Павел Хорошев.Если за день человек выпил максимум чашку кофе за завтраком, то стоит выпить одну-две большие чашки воды или чая – и тогда приступ головной боли пройдет, посоветовал Хорошев.Также, по его словам, необходимо глубоко и интенсивно подышать – тогда кровь насытится кислородом.В данном случае головная боль уменьшится через 40 минут или час.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1b/28586674_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ee85d04fd0058a1ae2b61302c1b06a0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
что сделать чтобы прошла головная боль как избавиться симптом о чем говорит о какой болезни убрать мигрень без лекарств
что сделать чтобы прошла головная боль как избавиться симптом о чем говорит о какой болезни убрать мигрень без лекарств
Как избавиться от головной боли без лекарств – невролог
Снять головную боль можно без медицинских препаратов, уверен российский врач Павел Хорошев.
Головная боль может быть признаком серьезного заболевания. Поэтому в случае проявления такого симптома лучше обратиться к врачу, чтобы установить диагноз, особенно если боль становится регулярной.
Однако иногда головная боль приходит в виде приступа, который говорит о нехватке воды в организме, рассказал в интервью радио Sputnik
российский врач-невролог Павел Хорошев.
Если за день человек выпил максимум чашку кофе за завтраком, то стоит выпить одну-две большие чашки воды или чая – и тогда приступ головной боли пройдет, посоветовал Хорошев.
Также, по его словам, необходимо глубоко и интенсивно подышать – тогда кровь насытится кислородом.
В данном случае головная боль уменьшится через 40 минут или час.