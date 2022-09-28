Сколько квот для студентов выделяла Россия в разные годы - инфографика

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"Россотрудничество" объявило об увеличении квот на обучение в высших учебных заведениях России для абитуриентов из Узбекистана до 800. Как менялось число образовательных квот - в инфографике Sputnik.