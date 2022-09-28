https://uz.sputniknews.ru/20220928/skolko-kvot-dlya-studentov-vydelyala-rossiya-v-raznye-gody---infografika-28621138.html
Сколько квот для студентов выделяла Россия в разные годы - инфографика
Сколько квот для студентов выделяла Россия в разные годы - инфографика
"Россотрудничество" объявило об увеличении квот на обучение в высших учебных заведениях России для абитуриентов из Узбекистана до 800. Как менялось число... 28.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-28T20:49+0500
2022-09-28T20:49+0500
2022-09-28T20:49+0500
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высшее образование
россия
россотрудничество
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высшее образование, россия, россотрудничество, инфографика
высшее образование, россия, россотрудничество, инфографика
Сколько квот для студентов выделяла Россия в разные годы - инфографика
"Россотрудничество" объявило об увеличении квот на обучение в высших учебных заведениях России для абитуриентов из Узбекистана до 800. Как менялось число образовательных квот - в инфографике Sputnik.