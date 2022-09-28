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https://uz.sputniknews.ru/20220928/stanet-proxladnee--prognoz-pogody-na-28-sentyabrya-28591041.html
Станет прохладнее – прогноз погоды на 28 сентября
Станет прохладнее – прогноз погоды на 28 сентября
По всей территории республики в среду осадков не ожидается
2022-09-28T09:57+0500
2022-09-28T09:57+0500
общество
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в среду по всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.Температура воздуха:В Ташкенте небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 25-27 градусов.
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погода прогноз погоды узгидромет переменная облачность без осадков температура воздуха
погода прогноз погоды узгидромет переменная облачность без осадков температура воздуха

Станет прохладнее – прогноз погоды на 28 сентября

09:57 28.09.2022
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2022
CC0 / pexels.com /
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По всей территории республики в среду осадков не ожидается
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в среду по всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 20-25 градусов;
Бухарская, Навоийская, Ташентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 22-27 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 27-32 градуса;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 22-27 градусов;
Горные районы – 13-18 градусов.
В Ташкенте небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 25-27 градусов.
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