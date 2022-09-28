https://uz.sputniknews.ru/20220928/stanet-proxladnee--prognoz-pogody-na-28-sentyabrya-28591041.html

Станет прохладнее – прогноз погоды на 28 сентября

Станет прохладнее – прогноз погоды на 28 сентября

По всей территории республики в среду осадков не ожидается

2022-09-28T09:57+0500

2022-09-28T09:57+0500

2022-09-28T09:57+0500

общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в среду по всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.Температура воздуха:В Ташкенте небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 25-27 градусов.

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