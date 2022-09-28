Станет прохладнее – прогноз погоды на 28 сентября
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По всей территории республики в среду осадков не ожидается
ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в среду по всей территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 20-25 градусов;
Бухарская, Навоийская, Ташентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 22-27 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 27-32 градуса;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 22-27 градусов;
Горные районы – 13-18 градусов.
В Ташкенте небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 25-27 градусов.