https://uz.sputniknews.ru/20220929/dogovory-o-prisoedinenii-novyx-territoriy-k-rossii-podpishut-30-sentyabrya-28650107.html
Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября
Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября
Референдумы по вопросу о вступлении в состав России прошли с 23 по 27 сентября.
2022-09-29T17:20+0500
2022-09-29T17:20+0500
2022-09-29T17:49+0500
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днр
лнр
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, примет участие в церемонии подписания договоров о вхождении в состав России освобожденных территорий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По его словам, данный формат будет отличаться от послания президента Федеральному собранию. Само послание пройдет позже, о его дате сообщат заранее.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Читайте также:Чьи меркантильные интересы стоят за терактами на "Северных потоках"
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договоры о присоединении новых территорий к россии когда подпишут 30 сентября референдум вхождение в состав россии вступление новости заявления днр лнр херсонская запорожская области
договоры о присоединении новых территорий к россии когда подпишут 30 сентября референдум вхождение в состав россии вступление новости заявления днр лнр херсонская запорожская области
Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября
17:20 29.09.2022 (обновлено: 17:49 29.09.2022)
Референдумы по вопросу о вступлении в состав России прошли с 23 по 27 сентября
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, примет участие в церемонии подписания договоров о вхождении в состав России освобожденных территорий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", — заявил Песков.
По его словам, данный формат будет отличаться от послания президента Федеральному собранию. Само послание пройдет позже, о его дате сообщат заранее.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.