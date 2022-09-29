https://uz.sputniknews.ru/20220929/dogovory-o-prisoedinenii-novyx-territoriy-k-rossii-podpishut-30-sentyabrya-28650107.html

Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября

Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября

Референдумы по вопросу о вступлении в состав России прошли с 23 по 27 сентября.

2022-09-29T17:20+0500

2022-09-29T17:20+0500

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россия

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договор

референдум

днр

лнр

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, примет участие в церемонии подписания договоров о вхождении в состав России освобожденных территорий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.По его словам, данный формат будет отличаться от послания президента Федеральному собранию. Само послание пройдет позже, о его дате сообщат заранее.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Читайте также:Чьи меркантильные интересы стоят за терактами на "Северных потоках"

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