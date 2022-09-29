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Юрист: мы добиваемся, чтобы Латвия восстановила памятник Освободителям Риги — видео
Юрист: мы добиваемся, чтобы Латвия восстановила памятник Освободителям Риги — видео
Как защитить советские памятники в странах Балтии и по всей Европе рассказывает адвокат-международник Станисловас Томас.
2022-09-29T08:35+0500
2022-09-29T08:35+0500
2022-09-29T08:35+0500
видео
прибалтика
рига
латвия
литва
советские памятники
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Известный юрист, адвокат-международник Станисловас Томас в интервью Sputnik на русском рассказал, как защитить советские памятники в Европе. Особенно в странах Балтии, где местные власти развернули целую охоту на мемориалы периода СССР. По словам эксперта, есть много юридических инструментов, которые позволят спасти от сноса многие памятники советской эпохи.Один из таких способов — обращение в Комитет по правам человека в ООН, который должен признать эти памятники наследием русской культуры. В таком случае все эти мемориалы будут защищены. А те, которые уже успели снести, должны быть восстановлены под надзором и давлением ООН. Как, например, в Риге памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее о защите памятников – в видео Sputnik.
прибалтика
рига
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видео памятники прибалтика латвия литва рига памятник освободителям оон
видео памятники прибалтика латвия литва рига памятник освободителям оон
Юрист: мы добиваемся, чтобы Латвия восстановила памятник Освободителям Риги — видео
Как защитить советские памятники в странах Балтии и по всей Европе, рассказывает адвокат-международник Станисловас Томас.
Известный юрист, адвокат-международник Станисловас Томас в интервью Sputnik на русском рассказал, как защитить советские памятники в Европе. Особенно в странах Балтии, где местные власти развернули целую охоту на мемориалы периода СССР. По словам эксперта, есть много юридических инструментов, которые позволят спасти от сноса многие памятники советской эпохи.
"На самом деле, все эти сносы памятников можно остановить. Просто тут разные технические бывают моменты, надо организоваться", — заверил Станисловас Томас.
Один из таких способов — обращение в Комитет по правам человека в ООН, который должен признать эти памятники наследием русской культуры. В таком случае все эти мемориалы будут защищены. А те, которые уже успели снести, должны быть восстановлены под надзором и давлением ООН. Как, например, в Риге памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее о защите памятников – в видео Sputnik
.