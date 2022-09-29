https://uz.sputniknews.ru/20220929/yurist-my-dobivaemsya-chtoby-latviya-vosstanovila-pamyatnik-osvoboditelyam-rigi--video-28622566.html

Юрист: мы добиваемся, чтобы Латвия восстановила памятник Освободителям Риги — видео

Юрист: мы добиваемся, чтобы Латвия восстановила памятник Освободителям Риги — видео

Как защитить советские памятники в странах Балтии и по всей Европе рассказывает адвокат-международник Станисловас Томас.

2022-09-29T08:35+0500

2022-09-29T08:35+0500

2022-09-29T08:35+0500

видео

прибалтика

рига

латвия

литва

советские памятники

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Известный юрист, адвокат-международник Станисловас Томас в интервью Sputnik на русском рассказал, как защитить советские памятники в Европе. Особенно в странах Балтии, где местные власти развернули целую охоту на мемориалы периода СССР. По словам эксперта, есть много юридических инструментов, которые позволят спасти от сноса многие памятники советской эпохи.Один из таких способов — обращение в Комитет по правам человека в ООН, который должен признать эти памятники наследием русской культуры. В таком случае все эти мемориалы будут защищены. А те, которые уже успели снести, должны быть восстановлены под надзором и давлением ООН. Как, например, в Риге памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее о защите памятников – в видео Sputnik.

прибалтика

рига

латвия

литва

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