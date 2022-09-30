https://uz.sputniknews.ru/20220930/aeroporty-uzbekistana-zapuskayut-telegram-bot-dlya-otslejivaniya-reysov-28660033.html
Аэропорты Узбекистана запускают Telegram-бот для отслеживания рейсов
Аэропорты Узбекистана запускают Telegram-бот для отслеживания рейсов
Он предоставляет информацию в реальном времени обо всех международных и внутренних рейсах.
2022-09-30T10:21+0500
2022-09-30T10:21+0500
2022-09-30T10:21+0500
общество
аэропорт
uzbekistan airports
telegram
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Uzbekistan Airportsзапускает Telegram-бот для отслеживания рейсов, сообщает пресс-служба компании.В настоящее время бот @UzairportsBot работает в тестовом режиме. Он предоставляет пассажирам в режиме реального времени информацию обо всех международных и внутренних рейсах. А также об изменениях в расписании.Для этого нужно выбрать аэропорт, терминал, вылет или прилет и нужное направление. После этого бот отобразит информацию о рейсе: время вылета, статус и направление, информацию о регистрации и о компании-перевозчике.В ближайшее время бот сможет присылать уведомления об изменении статуса рейса, расписании шаттл-баса, курсирующего между терминалами, а также принимать оплату за услуги залов повышенной комфортности в аэропортах.
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uzbekistan airports telegram-бот расписание отслеживание рейсов
uzbekistan airports telegram-бот расписание отслеживание рейсов
Аэропорты Узбекистана запускают Telegram-бот для отслеживания рейсов
Он предоставляет информацию в реальном времени обо всех международных и внутренних рейсах.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik.
Uzbekistan Airportsзапускает Telegram-бот для отслеживания рейсов, сообщает
пресс-служба компании.
В настоящее время бот @UzairportsBot работает в тестовом режиме. Он предоставляет пассажирам в режиме реального времени информацию обо всех международных и внутренних рейсах. А также об изменениях в расписании.
Для этого нужно выбрать аэропорт, терминал, вылет или прилет и нужное направление. После этого бот отобразит информацию о рейсе: время вылета, статус и направление, информацию о регистрации и о компании-перевозчике.
В ближайшее время бот сможет присылать уведомления об изменении статуса рейса, расписании шаттл-баса, курсирующего между терминалами, а также принимать оплату за услуги залов повышенной комфортности в аэропортах.