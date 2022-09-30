https://uz.sputniknews.ru/20220930/foto-kraski-jizni---samye-yarkie-kadry-s-festivalya-xan-atlasa-v-tashkente-28671395.html
Фото: Краски жизни - самые яркие кадры с Фестиваля хан-атласа в Ташкенте
Фото: Краски жизни - самые яркие кадры с Фестиваля хан-атласа в Ташкенте
29 сентября в столице стартовал фестиваль, посвященный национальному бренду Узбекистана - ткани "хан-атлас". Кадры с мероприятия - в фотоленте Sputnik. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T22:00+0500
2022-09-30T22:00+0500
2022-09-30T22:00+0500
фото
ташкент
фестиваль традиционного текстиля "атлас байрами"
фестиваль
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ташкент, фестиваль традиционного текстиля "атлас байрами", фестиваль, фото
ташкент, фестиваль традиционного текстиля "атлас байрами", фестиваль, фото
Фото: Краски жизни - самые яркие кадры с Фестиваля хан-атласа в Ташкенте
29 сентября в столице стартовал фестиваль, посвященный национальному бренду Узбекистана - ткани "хан-атлас". Кадры с мероприятия - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik
Фестиваль "Хан атлас" проходит в еще строящемся районе столицы "Ташкент Сити".
Фестиваль "Хан атлас" проходит в еще строящемся районе столицы "Ташкент Сити".
© Sputnik
Началось мероприятие с парада, в котором участвовали 200 моделей разных национальностей. Все они были одеты в костюмы из хан-атласа.
Началось мероприятие с парада, в котором участвовали 200 моделей разных национальностей. Все они были одеты в костюмы из хан-атласа.
© Sputnik
На фестивале царил дресс-код - наряды в узбекском стиле. Поэтому на мероприятии можно было встретить много женщин в узбекских халатах.
На фестивале царил дресс-код - наряды в узбекском стиле. Поэтому на мероприятии можно было встретить много женщин в узбекских халатах.
© Sputnik
Туристы, попавшие на фестиваль, могли купить одежду в узбекском стиле на местной ярмарке.
Туристы, попавшие на фестиваль, могли купить одежду в узбекском стиле на местной ярмарке.
© Sputnik
Больше всего внимания на параде привлекли, конечно же, дети.
Больше всего внимания на параде привлекли, конечно же, дети.
© Sputnik
Сцена фестиваля "Хан атлас".
Сцена фестиваля "Хан атлас".