https://uz.sputniknews.ru/20220930/prognoz-pogody-na-vyxodnye-28664371.html

Прогноз погоды на выходные

Прогноз погоды на выходные

О предстоящей погоде читайте в материале.

2022-09-30T11:30+0500

2022-09-30T11:30+0500

2022-09-30T11:49+0500

общество

прогноз погоды

выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1b/28582389_0:66:1277:784_1920x0_80_0_0_68f10f72112a2933c80269eeb80d2e04.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На выходных на всей территории Узбекистана распространится антициклон, сообщили в Узгидромете. В субботу по Ташкентской области, областям Ферганской долины, а так же по предгорным и горным районам республики местами пройдет дождь, однако по остальной территории осадков не ожидается. Температура днем составит 21-26 градусов, ночью 10-15.В воскресенье антициклон сохранится. На территории республики ожидается сухая и прохладная погода. Температура днем прогреется до 21-26 градусов, ночью опустится до 8-13.Также в выходные дни по северу, югу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-18 м/с.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

прогноз погоды погода выходные 1 2 октября новости новость