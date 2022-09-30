https://uz.sputniknews.ru/20220930/prognoz-pogody-na-vyxodnye-28664371.html
Прогноз погоды на выходные
Прогноз погоды на выходные
О предстоящей погоде читайте в материале.
2022-09-30T11:30+0500
2022-09-30T11:30+0500
2022-09-30T11:49+0500
общество
прогноз погоды
выходные
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На выходных на всей территории Узбекистана распространится антициклон, сообщили в Узгидромете. В субботу по Ташкентской области, областям Ферганской долины, а так же по предгорным и горным районам республики местами пройдет дождь, однако по остальной территории осадков не ожидается. Температура днем составит 21-26 градусов, ночью 10-15.В воскресенье антициклон сохранится. На территории республики ожидается сухая и прохладная погода. Температура днем прогреется до 21-26 градусов, ночью опустится до 8-13.Также в выходные дни по северу, югу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-18 м/с.
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прогноз погоды погода выходные 1 2 октября новости новость
прогноз погоды погода выходные 1 2 октября новости новость
Прогноз погоды на выходные
11:30 30.09.2022 (обновлено: 11:49 30.09.2022)
О предстоящей погоде читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
На выходных на всей территории Узбекистана распространится антициклон, сообщили в Узгидромете
.
В субботу по Ташкентской области, областям Ферганской долины, а так же по предгорным и горным районам республики местами пройдет дождь, однако по остальной территории осадков не ожидается. Температура днем составит 21-26 градусов, ночью 10-15.
В воскресенье антициклон сохранится. На территории республики ожидается сухая и прохладная погода. Температура днем прогреется до 21-26 градусов, ночью опустится до 8-13.
Также в выходные дни по северу, югу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-18 м/с.