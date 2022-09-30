https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-jiteli-dnr-lnr-zaporojskoy-i-xersonskoy-oblastey-vybrali-byt-vmeste-s-rodinoy-28684969.html

Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выбрали быть вместе с Родиной

Путин: жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выбрали быть вместе с Родиной

В Москве прошла церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T18:14+0500

2022-09-30T18:14+0500

2022-09-30T18:38+0500

россия

владимир путин

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Путин: Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть вместе со своей Родиной. За нами правда.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

россия

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владимир путин