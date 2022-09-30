https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-my-ne-dali-sebya-obobrat-v-period-kolonialnyx-zaxvatov-28681831.html

Путин: мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов

Путин: мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов

Мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав сильное централизованное государство, которое развивалось и укреплялось... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T17:46+0500

2022-09-30T17:46+0500

2022-09-30T17:52+0500

россия

владимир путин

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Мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав сильное централизованное государство, которое развивалось и укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма на открытой русской культуре и русском слове.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

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владимир путин