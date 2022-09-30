https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-my-slyshali-o-sderjivanii-rossii-kitaya-irana-na-ocheredi-drugie-strany-28683645.html
Путин: мы слышали о сдерживании России, Китая, Ирана, на очереди другие страны
Путин: мы слышали о сдерживании России, Китая, Ирана, на очереди другие страны
Путин: Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, на очереди другие страны 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T18:01+0500
2022-09-30T18:01+0500
2022-09-30T18:06+0500
россия
владимир путин
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Путин: Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, на очереди другие страныТакое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин
Путин: Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, на очереди другие страны
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.