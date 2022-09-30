https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-na-zapade-net-demokratii-28683852.html
Путин: на Западе нет демократии
Путин: на Западе нет демократии
Путин: никакого морального права, даже заикаться о свободе демократии у Запада нет и не было никогда. Их гегемония имеет ярко выраженный характер деспотизма и... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T18:03+0500
2022-09-30T18:03+0500
2022-09-30T18:06+0500
россия
владимир путин
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Путин: никакого морального права, даже заикаться о свободе демократии у Запада нет и не было никогда. Их гегемония имеет ярко выраженный характер деспотизма и апартеида. Западные элиты какими были такими и остались - колонизаторскими. Они разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не примем такой политический расизм. Чем, как не расизмом является русофобия.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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владимир путин
Путин: на Западе нет демократии
18:03 30.09.2022 (обновлено: 18:06 30.09.2022)
Дополняется
Путин: никакого морального права, даже заикаться о свободе демократии у Запада нет и не было никогда. Их гегемония имеет ярко выраженный характер деспотизма и апартеида.
Западные элиты какими были такими и остались - колонизаторскими. Они разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не примем такой политический расизм. Чем, как не расизмом является русофобия.
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.