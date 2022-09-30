https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-na-zapade-net-demokratii-28683852.html

Путин: на Западе нет демократии

Путин: на Западе нет демократии

Путин: никакого морального права, даже заикаться о свободе демократии у Запада нет и не было никогда. Их гегемония имеет ярко выраженный характер деспотизма и... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T18:03+0500

2022-09-30T18:03+0500

2022-09-30T18:06+0500

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28681124_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_d712e90706717bf98bcad1522eb4fe3b.jpg

Путин: никакого морального права, даже заикаться о свободе демократии у Запада нет и не было никогда. Их гегемония имеет ярко выраженный характер деспотизма и апартеида. Западные элиты какими были такими и остались - колонизаторскими. Они разделяют народы на первый и иной сорта. Мы никогда не примем такой политический расизм. Чем, как не расизмом является русофобия.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин