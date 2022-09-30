Путин назвал очередное надувательство Европы
18:05 30.09.2022 (обновлено: 18:07 30.09.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев/
Дополняется
Путин: куда идет хлеб из Украины? Да все идет в те же европейские страны Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман.
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.