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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-nazval-ocherednoe-naduvatelstvo-evropy-28684022.html
Путин назвал очередное надувательство Европы
Путин назвал очередное надувательство Европы
Путин: куда идет хлеб из Украины? Да все идет в те же европейские страны Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T18:05+0500
2022-09-30T18:07+0500
россия
владимир путин
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Путин: куда идет хлеб из Украины? Да все идет в те же европейские страны Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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владимир путин
владимир путин

Путин назвал очередное надувательство Европы

18:05 30.09.2022 (обновлено: 18:07 30.09.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин. Архивное фото
Президент РФ В. Путин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Путин: куда идет хлеб из Украины? Да все идет в те же европейские страны Там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман.
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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