https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-obvinil-zapad-v-troynyx-standartax--28682401.html
Путин обвинил Запад в тройных стандартах
Путин обвинил Запад в тройных стандартах
Путин: Мы только и слышим: Запад настаивает на порядке основанном на правилах. Кто видел эти правила? Сплошной обман, двойные-тройные стандарты. На дураков... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T17:48+0500
2022-09-30T17:48+0500
2022-09-30T17:56+0500
россия
владимир путин
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Путин: Мы только и слышим: Запад настаивает на порядке основанном на правилах. Кто видел эти правила? Сплошной обман, двойные-тройные стандарты. На дураков рассчитано.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
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владимир путин
Путин обвинил Запад в тройных стандартах
17:48 30.09.2022 (обновлено: 17:56 30.09.2022)
Дополняется
Путин: Мы только и слышим: Запад настаивает на порядке основанном на правилах. Кто видел эти правила? Сплошной обман, двойные-тройные стандарты. На дураков рассчитано.
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.