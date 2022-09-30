https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-nezavisimosti-xersonskoy-i-zaporojskoy-oblastey-28659874.html

Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Российский лидер признал независимость двух регионов после прошедшего там референдума.

2022-09-30T08:22+0500

2022-09-30T08:22+0500

2022-09-30T08:22+0500

специальная военная операция россии в донбассе

независимость

владимир путин

референдум

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.Напомним: референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.В Кремле 30 сентября пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России всех четырех новых территорий.

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Sputnik Узбекистан

херсонская запорожская область путин подписал указ о признании независимости