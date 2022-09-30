https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-pravo-na-ravnopravie-i-samoopredelenie-narodov-zafiksirovano-v-ustave-oon-28679501.html

Путин: право на равноправие и самоопределение народов зафиксировано в уставе ООН

Путин: право на равноправие и самоопределение народов зафиксировано в уставе ООН

В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T17:24+0500

2022-09-30T17:24+0500

2022-09-30T17:53+0500

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Путин: "Вы знаете в ДНР и ЛНР Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны, люди свой выбор сделали – однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Уверен, что Федеральное собрание поддержит принятие в состав России четырех новых регионов, потому что это воля миллионов людейНеотъемлемое право людей, основанное на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков. Это их право на равноправие и самоопределение зафиксировано в уставе ООН"Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

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владимир путин