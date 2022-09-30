Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-rossiya-po-falshivym-pravilam-jit-ne-budet-28682863.html
Путин: Россия по фальшивым правилам жить не будет
Путин: Россия по фальшивым правилам жить не будет
Путин: Россия по фальшивым правилам жить не будет 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T17:55+0500
2022-09-30T18:00+0500
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28683384_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_cebd266acb4120a464dbf3af8adc9421.jpg
Путин: Россия по фальшивым правилам жить не будетТакое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28683384_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0089c64a635e45d4ceea1f9da76bf6b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин
владимир путин

Путин: Россия по фальшивым правилам жить не будет

17:55 30.09.2022 (обновлено: 18:00 30.09.2022)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий
Трансляция подписания договора о вступлении в РФ новых территорий - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Дополняется
Путин: Россия по фальшивым правилам жить не будет
Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0