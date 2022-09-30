https://uz.sputniknews.ru/20220930/putin-u-nas-mnogo-edinomyshlennikov-my-vidim-ix-podderjku---28684810.html

Путин: у нас много единомышленников, мы видим их поддержку

Путин: у нас много единомышленников, мы видим их поддержку

В Москве прошла церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T18:11+0500

2022-09-30T18:11+0500

2022-09-30T18:38+0500

россия

владимир путин

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Путин: У нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Также Путин отметил, что во многих странах развивается антиколониальное движение, оно будет нарастать.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

россия

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владимир путин