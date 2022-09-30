https://uz.sputniknews.ru/20220930/rossiya-ne-stremitsya-vernut-sovetskiy-soyuz---putin-28680399.html

Россия не стремится вернуть Советский Союз - Путин

Россия не стремится вернуть Советский Союз - Путин

В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T17:32+0500

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2022-09-30T17:53+0500

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Россия не стремится вернуть Советский Союз.В 1991 в Беловежской пуще не спрашивали интерес рядовых граждан и лишили их Родины Это обернулось национальной катастрофой. Последние руководители СССР вопреки воле народа развалили великую страну, поставили народ просто перед фактом. Допускаю, что они до конца не понимали, чего делают, и к каким последствиям это приведет. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России это не нужно. Мы к этому не стремимся.Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе выступления на церемонии подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.Напомним, референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Жители всех четырех регионов поддержали присоединение к РФ. По итогам референдумов, в ДНР за вхождение в состав России проголосовало 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После подсчета голосов главы всех четырех территорий прибыли в Москву и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регионы в состав России.

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владимир путин