https://uz.sputniknews.ru/20220930/spetsslujby-sng-prinyali-memorandum-o-rasshirenii-sotrudnichestva-28687300.html
Спецслужбы СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества
Спецслужбы СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества
В нынешней обстановке особо важно поддерживать архитектуру безопасности.
2022-09-30T18:56+0500
2022-09-30T18:56+0500
2022-09-30T18:57+0500
политика
снг
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Органы госбезопасности и разведки стран СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, меморандум был принят по итогам совещания представителей спецслужб в Москве."Зафиксировано намерение расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.Участники совещания выразили мнение, что США и их союзники открыто нарушают нормы международного права и межгосударственных соглашений. Это может разбалансировать действующую архитектуру безопасности и повысить вероятность конфликтов в отдельных регионах. В связи с этим стороны договорились о дальнейшем укрепления разнопланового практического взаимодействия спецслужб стран СНГ.В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
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спецслужбы снг приняли меморандум о расширении сотрудничества узбекистан новости заявления
спецслужбы снг приняли меморандум о расширении сотрудничества узбекистан новости заявления
Спецслужбы СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества
18:56 30.09.2022 (обновлено: 18:57 30.09.2022)
В нынешней обстановке особо важно поддерживать архитектуру безопасности и укреплять сотрудничество в разных направлениях, заявили на совещании представители спецслужб.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Органы госбезопасности и разведки стран СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, меморандум был принят по итогам совещания представителей спецслужб в Москве.
"Зафиксировано намерение расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.
Участники совещания выразили мнение, что США и их союзники открыто нарушают нормы международного права и межгосударственных соглашений. Это может разбалансировать действующую архитектуру безопасности и повысить вероятность конфликтов в отдельных регионах.
В связи с этим стороны договорились о дальнейшем укрепления разнопланового практического взаимодействия спецслужб стран СНГ.
В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.