https://uz.sputniknews.ru/20220930/spetsslujby-sng-prinyali-memorandum-o-rasshirenii-sotrudnichestva-28687300.html

Спецслужбы СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества

Спецслужбы СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества

В нынешней обстановке особо важно поддерживать архитектуру безопасности.

2022-09-30T18:56+0500

2022-09-30T18:56+0500

2022-09-30T18:57+0500

политика

снг

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Органы госбезопасности и разведки стран СНГ приняли меморандум о расширении сотрудничества. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, меморандум был принят по итогам совещания представителей спецслужб в Москве."Зафиксировано намерение расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.Участники совещания выразили мнение, что США и их союзники открыто нарушают нормы международного права и межгосударственных соглашений. Это может разбалансировать действующую архитектуру безопасности и повысить вероятность конфликтов в отдельных регионах. В связи с этим стороны договорились о дальнейшем укрепления разнопланового практического взаимодействия спецслужб стран СНГ.В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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