https://uz.sputniknews.ru/20220930/tseremoniya-podpisaniya-dogovorov-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-novyx-territoriy-28677480.html

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T16:59+0500

2022-09-30T16:59+0500

2022-09-30T16:59+0500

политика

москва

россия

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28678074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_463805cf5b6ef134523fd361b19453f6.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.

россия

днр

лнр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

москва, россия, днр, лнр, видео