Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220930/tseremoniya-podpisaniya-dogovorov-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-novyx-territoriy-28677480.html
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T16:59+0500
2022-09-30T16:59+0500
политика
москва
россия
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28678074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_463805cf5b6ef134523fd361b19453f6.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
россия
днр
лнр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28678074_140:0:1100:720_1920x0_80_0_0_24165e3ec4187d55be87078073d50822.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
москва, россия, днр, лнр, видео
москва, россия, днр, лнр, видео

Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий

16:59 30.09.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0