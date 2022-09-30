https://uz.sputniknews.ru/20220930/tseremoniya-podpisaniya-dogovorov-o-vstuplenii-v-sostav-rossii-novyx-territoriy-28677480.html
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T16:59+0500
2022-09-30T16:59+0500
2022-09-30T16:59+0500
политика
москва
россия
днр
лнр
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.
россия
днр
лнр
2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
москва, россия, днр, лнр, видео
москва, россия, днр, лнр, видео
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Москве проходит церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье о присоединении к России.