https://uz.sputniknews.ru/20220930/v-moskve-poyavilsya-chetko-vyrajennyy-semeynyy-podryad-migrantov--video-28659753.html
В Москве появился четко выраженный "семейный подряд" мигрантов — видео
В Москве появился четко выраженный "семейный подряд" мигрантов — видео
В чем плюсы такого подхода в интервью Sputnik рассказал глава Общества дружбы России с Узбекистаном Игорь Круговых.
2022-09-30T09:03+0500
2022-09-30T09:03+0500
2022-09-30T09:03+0500
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мигранты
трудовые мигранты
москва
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. В Москве появился четко выраженный феномен "семейного подряда" мигрантов – когда первое поколение приехавших находит свою нишу на рынке труда, а приехавшие позже члены семьи начинают работать вместе с ними на этом же месте.В чем плюсы такого феномена в интервью Sputnik рассказал первый зампредседателя Совета Ассамблеи народов России, председатель правления Общества дружбы и сотрудничества России с Узбекистаном Игорь Круговых.Таких работников в Москве всячески поддерживают, рассказывает Игорь Круговых. Для жителей города и добросовестных сотрудников предусмотрены меры поощрения. Подробности — в нашем видео.
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видео россия москва мигранты семейный подряд семейная работа первый зампредседателя совета ассамблеи народов россии председатель правления общества дружбы и сотрудничества россии с узбекистаном игорь круговых
видео россия москва мигранты семейный подряд семейная работа первый зампредседателя совета ассамблеи народов россии председатель правления общества дружбы и сотрудничества россии с узбекистаном игорь круговых
В Москве появился четко выраженный "семейный подряд" мигрантов — видео
В чем плюсы такого подхода в интервью Sputnik рассказал глава Общества дружбы России с Узбекистаном Игорь Круговых.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. В Москве появился четко выраженный феномен "семейного подряда" мигрантов – когда первое поколение приехавших находит свою нишу на рынке труда, а приехавшие позже члены семьи начинают работать вместе с ними на этом же месте.
В чем плюсы такого феномена в интервью Sputnik рассказал первый зампредседателя Совета Ассамблеи народов России, председатель правления Общества дружбы и сотрудничества России с Узбекистаном Игорь Круговых.
"Это очень хорошо, потому что мы знаем всех этих людей, они знают нас, они прекрасно говорят на русском языке, они не допустят никаких экстремистских проявлений", — говорит он.
Таких работников в Москве всячески поддерживают, рассказывает Игорь Круговых. Для жителей города и добросовестных сотрудников предусмотрены меры поощрения. Подробности — в нашем видео.